mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии хотят штрафовать работодателей за отсутствие диспансеризации сотрудников

4 февраля 2019, 09:52
Фото: glavarb.ru
Изменения в законодательства могут быть внесены в ближайшее время.

Сегодня, 4 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» проходит Международный форум «Будущее сферы труда». На нем выступил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он сообщил новость, которая привлекла внимание – об обязательной диспансеризации сотрудников всех предприятий и ответственности работодателей за это.

- Уже сегодня начата активная работа с крупными работодателями по совмещению медицинских осмотров с диспансеризацией по аналогии с цеховой медицинской службой советского периода. Этот вопрос требует законодательного закрепления, и мы готовим предложения по внесению изменений в закон об обязательном медицинском страховании по совершенствованию экономических механизмов стимулирования работодателей к улучшению здоровья работников, - рассказал Радий Хабиров.

Тему поддержал модератор форума, известный журналист Сергей Брилев.

- Действительно, есть такая вещь, понятная всем, даже не специалистам. У всех есть машины, все платят ОСАГО. С ОСАГО понятно, как оно возобновляется – нет у тебя аварий, ставка снижается. Применима ли подобная форма к медицинскому страхованию? Что подразумевает ваша законодательная инициатива? – спросил Сергей Брилев.

- В нашем понимании и в разрезе тех задач, которые поставлены президентом по реализации национального проекта, продолжительность и качество жизни – это ключевой и важный фактор. Этого можно добиться, если мы будем качественно, ответственно и содержательно проводить диспансеризацию, - пояснил Радий Хабиров. - Мы перепробовали множество нематериальных стимулов, всевозможных побуждений. Но мы ясно понимаем, что если не будет чёткого материального влияния на работодателя, то мы навряд ли сдвинем вопрос диспансеризации с мёртвой точки. Поэтому необходимо внесение изменений в закон об обязательном медицинском страховании.

Справка. В сегодняшнем форуме принимают участие представители правительств, организаций профсоюзов и работодателей стран БРИКС, СНГ и Европы, международных институтов, федеральных органов исполнительной власти, ведомств в области труда и занятости субъектов Российской Федерации, научного сообщества.

Материалы по теме
В мэрии Уфы разъяснили, кто может пройти диспансеризацию в 2018 годуВ Уфе врач подделала документы о диспансеризации граждан
#Новости#Охрана труда#Хабиров#Новости_бизнеса#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Новости экономики#Врач#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48