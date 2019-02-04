В Башкирии хотят штрафовать работодателей за отсутствие диспансеризации сотрудников

Сегодня, 4 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» проходит Международный форум «Будущее сферы труда». На нем выступил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он сообщил новость, которая привлекла внимание – об обязательной диспансеризации сотрудников всех предприятий и ответственности работодателей за это.
- Уже сегодня начата активная работа с крупными работодателями по совмещению медицинских осмотров с диспансеризацией по аналогии с цеховой медицинской службой советского периода. Этот вопрос требует законодательного закрепления, и мы готовим предложения по внесению изменений в закон об обязательном медицинском страховании по совершенствованию экономических механизмов стимулирования работодателей к улучшению здоровья работников, - рассказал Радий Хабиров.
Тему поддержал модератор форума, известный журналист Сергей Брилев.
- Действительно, есть такая вещь, понятная всем, даже не специалистам. У всех есть машины, все платят ОСАГО. С ОСАГО понятно, как оно возобновляется – нет у тебя аварий, ставка снижается. Применима ли подобная форма к медицинскому страхованию? Что подразумевает ваша законодательная инициатива? – спросил Сергей Брилев.
- В нашем понимании и в разрезе тех задач, которые поставлены президентом по реализации национального проекта, продолжительность и качество жизни – это ключевой и важный фактор. Этого можно добиться, если мы будем качественно, ответственно и содержательно проводить диспансеризацию, - пояснил Радий Хабиров. - Мы перепробовали множество нематериальных стимулов, всевозможных побуждений. Но мы ясно понимаем, что если не будет чёткого материального влияния на работодателя, то мы навряд ли сдвинем вопрос диспансеризации с мёртвой точки. Поэтому необходимо внесение изменений в закон об обязательном медицинском страховании.
Справка. В сегодняшнем форуме принимают участие представители правительств, организаций профсоюзов и работодателей стран БРИКС, СНГ и Европы, международных институтов, федеральных органов исполнительной власти, ведомств в области труда и занятости субъектов Российской Федерации, научного сообщества.