В Башкирии хотят штрафовать работодателей за отсутствие диспансеризации сотрудников

- В нашем понимании и в разрезе тех задач, которые поставлены президентом по реализации национального проекта, продолжительность и качество жизни – это ключевой и важный фактор. Этого можно добиться, если мы будем качественно, ответственно и содержательно проводить диспансеризацию, - пояснил Радий Хабиров. - Мы перепробовали множество нематериальных стимулов, всевозможных побуждений. Но мы ясно понимаем, что если не будет чёткого материального влияния на работодателя, то мы навряд ли сдвинем вопрос диспансеризации с мёртвой точки. Поэтому необходимо внесение изменений в закон об обязательном медицинском страховании.