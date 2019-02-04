Где получить загранпаспорт в Башкирии

В Башкирии с первого февраля 2019 года получить «пятилетний» заграничный паспорт можно будет не во всех отделениях миграционной службы. Главным нововведением стало то, что теперь паспорта «старого» образца не будут выдаваться в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан (г. Уфа, ул. Рязанская, д. 1/1). Напомним, это подразделение было самым популярным у желающих получить или обновить главный документ любителя путешествий.