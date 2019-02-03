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В двух районах Уфы на полдня отключат воду

3 февраля 2019, 10:10
Фото: pixabay.com
Отключения пройдут в соответствии с установленным планом.

Плановые отключения воды пройдут на следующей неделе на нескольких улицах в Октябрьском и Калининском районах Уфы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Список адресов опубликован по информации МУП «Уфаводоканал».

Так, в Калининском районе Уфы отключение воды ожидается 6 февраля с 10:00 до 20:00 в домах по улицам Ивана Франко, 12, 7а; Кольцевой, 130, 132, 134; Черниковской, 13, 15.

В Октябрьском районе города воду отключат 7 февраля с 11:00 до 17:00 в домах по улицам Чайковского, 9 и на Уфимском шоссе, 34/1, 39.

В столичной мэрии приносят заранее извинения за доставленные неудобства.

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#Новости#Отключение воды#Татьяна Майорова,#Город
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