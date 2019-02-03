В двух районах Уфы на полдня отключат воду

Плановые отключения воды пройдут на следующей неделе на нескольких улицах в Октябрьском и Калининском районах Уфы. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Список адресов опубликован по информации МУП «Уфаводоканал».
Так, в Калининском районе Уфы отключение воды ожидается 6 февраля с 10:00 до 20:00 в домах по улицам Ивана Франко, 12, 7а; Кольцевой, 130, 132, 134; Черниковской, 13, 15.
В Октябрьском районе города воду отключат 7 февраля с 11:00 до 17:00 в домах по улицам Чайковского, 9 и на Уфимском шоссе, 34/1, 39.
В столичной мэрии приносят заранее извинения за доставленные неудобства.