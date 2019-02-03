В Башкирии провели эвакуацию населения из загазованных районов Сибая

Накануне, 2 февраля, началась эвакуация жителей районов Сибая, в которых было выявлено большое превышение ПДК диоксида серы. Об этом рассказал горожане в группе «Сибай, дыши»,
Как уточнили сами сибайцы, по их сведениям, в основном о возможности эвакуироваться людей предупреждали при помощи подворового обхода или через громкоговорители автомобилей МЧС. Многие высказали возмущение тем, что представители властей отказывались называть адреса пунктов временного размещения, чтобы люди могли добираться туда самостоятельно. Горожане предположили, что власти поступили так, опасаясь возникновения паники в городе.
В конце концов, наиболее настойчивым сибайцам удалось выяснить по телефону, что в качестве пункта временного размещения используется общежитие Сибайского госуниверситета по улице Белова, 21.
Люди высказывают в соцсетях требования ввести карантин в школах и детских садах и помочь эвакуировать детей из загазованных районов. Взрослые же нередко отказываются уезжать из своих домов.
Наибольшие показатели превышения ПДК диоксида серы накануне, по официальным данным, были выявлены в поселке Золото. Там они достигли 25 ПДК. Жителям поселка Золото, желающим уехать в пункт временного размещения, предложили явиться к местной мечети, где их ждал автобус.
Тем временем официальный представитель администрации Сибая Расуль Байгильдин опубликовал в соцсетях сводку прогноза погоды на 3 февраля, в соответствии с которым направление ветра вновь должно смениться на северное, при котором вредные выбросы не должны поступать в Сибай и город сможет вздохнуть спокойно.
Медиакорсеть следит за ситуацией.