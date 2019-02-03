В Башкирии провели эвакуацию населения из загазованных районов Сибая

Как уточнили сами сибайцы, по их сведениям, в основном о возможности эвакуироваться людей предупреждали при помощи подворового обхода или через громкоговорители автомобилей МЧС. Многие высказали возмущение тем, что представители властей отказывались называть адреса пунктов временного размещения, чтобы люди могли добираться туда самостоятельно. Горожане предположили, что власти поступили так, опасаясь возникновения паники в городе.