В Башкирии хотят устроить фестиваль производителей беспилотной авиатехники

- Это будет не только яркое и интересное шоу для зрителей со всей России, но и выставка достижений ведущих предприятий отрасли. Свои перспективные разработки в этом направлении, предназначенные в том числе для мониторинга трубопроводов, ЛЭП и других промышленных объектов, представит и КумАПП, - пояснил представитель ведомства. - Они могут заинтересовать как бизнес-сообщество, так и крупные холдинги.