В Башкирии хотят устроить фестиваль производителей беспилотной авиатехники

Накануне, 2 февраля, в Доме Республики в Уфе состоялось совещание, посвященное теме вертолетостроения. Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с управляющим директором Кумертауского авиационного производственного предприятия Николаем Фроловым. Встреча прошла, судя по фотографиям, в весьма позитивной атмосфере.
В частности, речь шла о планах по загрузке и перспективах развития КумАПП, входящего в холдинг «Вертолёты России». Николай Фролов сообщил, что у компании большие планы по развитию кумертауского предприятия. Так, по итогам прошлого года значительно вырос объём производства. Продолжается формирование портфеля заказов на 2019 год.
Радий Хабиров подчеркнул необходимость дальнейшей диверсификации производства для роста выпуска вертолётов и беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, в том числе и для нужд санитарной авиации и МЧС.
На совещании также обсуждались вопросы социальной защиты работников КумАПП и значение предприятия для Кумертау как территории опережающего социального-экономического развития.
Министерство промышленности и инновационной политики РБ выступило с предложением провести на базе аэродрома Воротыновка под Кумертау первый в стране Всероссийский фестиваль производителей беспилотной техники.
- Это будет не только яркое и интересное шоу для зрителей со всей России, но и выставка достижений ведущих предприятий отрасли. Свои перспективные разработки в этом направлении, предназначенные в том числе для мониторинга трубопроводов, ЛЭП и других промышленных объектов, представит и КумАПП, - пояснил представитель ведомства. - Они могут заинтересовать как бизнес-сообщество, так и крупные холдинги.
Радий Хабиров поддержал предложение и поручил разработать дорожную карту по подготовке и проведению фестиваля.