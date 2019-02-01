В Башкирии перевернулся автобус с девятью школьниками

Сегодня в 11:55 в Учалинском районе Башкирии на автодороге «Ахуново-Учалы» возле населенного пункта Буйда в кювет опрокинулся школьный автобус ПАЗ, который ехал по маршруту «Ахуново-Буйда», сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
В автобусе находилось девять детей и двое взрослых. На осмотр в Учалинскую центральную районную больницу доставлены трое детей и один взрослый. В результате обследования госпитализированы двое, в том числе ребенок.
С пострадавшими работает психолог Учалинской ЦРБ. Остальные пассажиры автобуса отправлены домой. К шести школьникам, которые не обращались за помощью медиков, выехала бригада Учалинской ЦРБ для осмотра на дому.
Причина ДТП устанавливается сотрудниками ГИБДД.