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В Башкирии перевернулся автобус с девятью школьниками

1 февраля 2019, 09:33
Фото: пресс-служба МЧС РБ
В результате происшествия в больнице с травмами оказались взрослый и ребенок.

Сегодня в 11:55 в Учалинском районе Башкирии на автодороге «Ахуново-Учалы» возле населенного пункта Буйда в кювет опрокинулся школьный автобус ПАЗ, который ехал по маршруту «Ахуново-Буйда», сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В автобусе находилось девять детей и двое взрослых. На осмотр в Учалинскую центральную районную больницу доставлены трое детей и один взрослый. В результате обследования госпитализированы двое, в том числе ребенок.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

С пострадавшими работает психолог Учалинской ЦРБ. Остальные пассажиры автобуса отправлены домой. К шести школьникам, которые не обращались за помощью медиков, выехала бригада Учалинской ЦРБ для осмотра на дому.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

Причина ДТП устанавливается сотрудниками ГИБДД.

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