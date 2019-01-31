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Школы, сады, больницы: в Башкирии эвакуируют учреждения из-за звонков о минировании

31 января 2019, 07:25
В Уфе эвакуировали здания школ №17, 114, 35, 141.

Сегодня, 31 января очевидцы сообщили Медиакорсети об эвакуации сразу нескольких школ Уфы. Позже появилась информация об эвакуации других социальных и образовательных объектов республики. Аналогичная ситуация в других регионах страны: Красноярском крае, Омской, Свердловской областях и других.

Как сообщил источник Медиакорсети, на данный момент известно об эвакуации более чем в 20 объектах по всей республике. Очевидцы также сообщают об эвакуации всего персонала и посетителей ТСК "Строительный рынок" на Кировоградской, 33 в Уфе.

Речь идет о школах, больницах и даже районных администрациях. В пресс-службе МВД Медиакорсети о случившемся пока не сообщают, уточнив лишь, что идет проверка.

Тем временем, очевидцы сообщили нам, что некоторых детей эвакуируют из школ без верхней одежды, спешно. Родители о "плановой" проверки не были предупреждены.

- В 17-й школе эвакуировали детей. Причем без одежды. Спешно. Часть отвели в детсад 32, он рядом находится. На территории находятся сотрудники полиции в штатском, - пишет нам свидетель событий.

Фото: Талгат Зайнуллин.

- Какой-то хаос с эвакуацией по всему городу. В спортивную гандбольную школу без предупреждения согнали детей из 127-й. Многие в чешках, летней обуви. Родители забирают детей, грозя в адрес руководства 127-й прокуратурой и прочими неприятностями. Какая-то жесть, - пишет журналист Талгат Зайнуллин.

Позже в управлении ФСБ по Башкирии сообщили, что в образовательные учреждения региона поступают анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

- "Угроз безопасности не выявлено, - проинформировали в ФСБ. - Информация проверяется.

В распоряжении Медиакорсети появилось видео, снятое на территории 114-й школы, где также проходит эвакуация. При этом сами сотрудники школы комментировать что-либо отказываются, упомянув лишь о том, что в школе идет "плановая эвакуация". Однако опрошенные нами родители заявили, что ничего о ней не знают.

Также напомним, что ранее похожие сообщения рассылались неустановленными лицами. Было проведено несколько проверок, но, к счастью, ни одного звонка о минировании не подтвердилось.

Ситуацию прокомментировали в ФСБ республики. Сотрудники ведомства опровергли подлинность сообщений о готовящихся на территории республики терактах.

- В связи с данными обращениями УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что текст указанного сообщения не соответствует действительности, и правоохранительными органами проводятся соответствующие проверки, - сообщили в спецслужбе.

На всех местах эвакуации дежурят полицейские, сотрудники скорой, кинологи, специалисты МЧС по РБ.

Отметим, что в соседней Казани ситуацию прокомментировала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«К сожалению, до нас докатилась волна, которая проходит в эти дни в России, в других регионах. Все оперативные службы работают, все подключены», - цитирует слова Галимовой корреспондент Inkazan.

В столице Татарстана на данный момент прошли эвакуации в школах №181, №134, №167, №171, №39, №42, №89, №98 и №65.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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