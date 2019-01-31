Школы, сады, больницы: в Башкирии эвакуируют учреждения из-за звонков о минировании

В распоряжении Медиакорсети появилось видео, снятое на территории 114-й школы, где также проходит эвакуация. При этом сами сотрудники школы комментировать что-либо отказываются, упомянув лишь о том, что в школе идет "плановая эвакуация". Однако опрошенные нами родители заявили, что ничего о ней не знают.