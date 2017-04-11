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В Башкирии спецслужбы предотвратили попытку теракта

11 апреля 2017, 16:53
В 2016 году предотвращено 16 попыток совершения теракта в 9 городах России, в том числе в Уфе.

Нейтрализовано 46 ячеек международных террористических организаций, осуществлявших вербовку граждан России и стран СНГ для участия в вооружённых конфликтах за рубежом на стороне террористов. Об этом директор ФСБ Александр Бортников рассказал сегодня в Москве во время заседания национального антитеррористического комитета (НАК).

В 2016 году предотвращено 16 попыток совершения теракта в 9 городах России, в том числе в Уфе, сообщил сегодня Бортников. Другие города, где предотвращены теракты за год - это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Тула, Сочи, Новосибирск и Нижний Новгород.

Александр Бортников отметил, что международные террористические организации вынашивают намерения совершить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации. Подтверждением этого стали резонансные теракты, включая подрыв смертника в санкт-петербургском метро. В настоящее время приняты необходимые меры по раскрытию этого преступления, установлению и розыску причастных к нему лиц, часть из которых уже задержана.

- Подтверждаем, что преступление было предотвращено в 2016 году. Лицо, намеревавшееся совершить теракт, задержано тогда же. Министерством внутренних дел по Башкирии ведётся расследование уголовного дела. В интересах следствия подробности не раскрываются, - сообщили Медиакорсети в управлении ФСБ по Башкирии.

В работе заседания принял участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

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