В Башкирии спецслужбы предотвратили попытку теракта

Александр Бортников отметил, что международные террористические организации вынашивают намерения совершить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации. Подтверждением этого стали резонансные теракты, включая подрыв смертника в санкт-петербургском метро. В настоящее время приняты необходимые меры по раскрытию этого преступления, установлению и розыску причастных к нему лиц, часть из которых уже задержана.