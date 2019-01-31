«Афера на миллиард»: В суде по делу экс-вице-мэра Уфы нашелся свидетель в его пользу

Накануне, 30 января, в Октябрьском районном суде Уфы прошли очередные слушания по делу о превышении полномочий бывшим вице-мэром Александром Филипповым и экс-главой управления капстроительства столичной мэрии Маратом Гареевым. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
На сей раз перед судом ответ пришлось держать нескольким бывшим подчиненным Филиппова и Гареева, а также заместителю министра лесного хозяйства РБ и сотруднице Госкомстроя республики.
Напомним, основные претензии к обоим подсудимым сводятся к тому, что во время работы Александра Филиппова и Марата Гареева в мэрии они санкционировали включение в федеральную программу «Жилище» ветхих и аварийных домов в кварталах, переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Согласно этим договорам, затраты на расселение домов ложились на плечи инвесторов, однако фактически, как установило следствие, все затраты понес бюджет.
Таким образом, ущерб бюджетам трех уровней (федеральному, муниципальному и региональному) превысил 1 млрд рублей. При этом ни Филиппов, ни Гареев своей вины не признают.
В основном суть большинства показаний сводилась к тому, что ни районные чиновники, ни чиновники профильного комитета правительства о нарушениях, допущенных при формировании списков расселяемых домов не знали и, соответственно, не должны, с их точки зрения, нести за это ответственность.
Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Салават Бахтияров, который в 2007-2015 годах возглавлял администрацию Советского района Уфы и курировал исполнение программы «Жилище», сообщил суду, что на формирование списка домов, включенных в программу, он никак не влиял. По его словам, данные списки были сформированы еще в конце 1990-х годов. На вопрос адвокатов, почему тогда его подпись стоит в документах о включении в списки домов, расположенных в кварталах застройщиков, Салават Бахтияров сообщил, что бумаги готовили его заместители, а он их просто «подписал автоматом». Чиновник клятвенно заверил, что вообще не знал о наличии в районе кварталов, переданных в развитие.
- Жили по смете, ходили и улицы подметали, - так описал чиновник свою деятельность в ранге главы администрации района. - А все ключевые решения принимались в мэрии.
Бывшая заместитель Марата Гареева Назия Зиякаева также сообщила о том, что пребывала в неведении о договорах развития застроенных территорий, поскольку ее подразделение лишь покупало квартиры для расселяемых жильцов.
А вот начальник отдела жилищного строительства мэрии Уфы Альфия Булатова своими показаниями порадовала подсудимых. На вопрос, заданный самим Александром Филипповым о том, владеют ли в муниципалитетах районов Уфы полной информацией о ведущемся на их территории строительстве она ответила: «Владеют полностью».
- О том, что ведется строительство, я всегда узнавала из районов. Они же дают нам прогноз ввода жилья, иногда даже на пять лет вперед,- пояснила она.
Подсудимые несколько раз в ходе заседания просили свидетелей охарактеризовать долю ответственности за формирование списка расселяемых домов, которая была возложена на тогдашнего главу города Ирека Ялалова и районных чиновников.
Однако судья Александр Лебедев вопросы такого рода расценивал как «наводящие» и просил изменить формулировки.
Дольше всех допрашивали начальника отдела жилищного строительства госкомитета по строительству республики Риту Тухватшину, курировавшую программу «Жилище» от правительства. Она подтвердила, что списки были составлены зимой 2013 года, документ подписали и Ирек Ялалов, и Рустэм Хамитов.
Затем, по ее словам, Фонд содействия реформированию ЖКХ определил лимит бюджетных средств, необходимых для расселения. При этом сама Рита Тухватшина о том, что в список попали дома из кварталов, переданных застройщикам, по ее признанию, не знала.
- Сведения были за подписью главы администрации Уфы. У нас нет полномочий их проверять, - уточнила чиновница.
По ее данным, Фонд ЖКХ и сам несколько раз проверял ход исполнения программы «Жилище» с участием комиссии, в которую входили муниципальные чиновники, однако наложение двух программ выявлено не было.
При этом суд обратил внимание на то, как изменились показания Риты Тухватшиной в ходе следствия. Сначала она заявляла, что ответственным за формирование списков программы был Ирек Ялалов, а позже «перевела стрелки» на Марата Гареева. Она объяснила, что изменить показания ее побудило знакомство с протоколом допроса Марата Гареева, в котором он признал себя ответственным за исполнение программы, данный документ ей показали в Следственном комитете.
Александр Филиппов, в свою очередь, заявил, что в Госкомстрое Башкирии не могли не знать о наложении двух программ, которое вменяют теперь в вину ему и Гарееву.
- Никаких проблем не было, - возмутился бывший вице-мэр. - Всегда говорили: нам главное - расселить граждан, и это все законно. А потом, когда в 2018 году запахло жареным, все хвосты поджали.
После этих слов судья прервал бывшего вице-мэра, заметив, что это вопросы уже не имеют отношения к допросу свидетеля.
Слушания по делу продолжатся 8 февраля. Ожидается, что показания на процессе должен давать бывший глава Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов.