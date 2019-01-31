«Афера на миллиард»: В суде по делу экс-вице-мэра Уфы нашелся свидетель в его пользу

Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Салават Бахтияров, который в 2007-2015 годах возглавлял администрацию Советского района Уфы и курировал исполнение программы «Жилище», сообщил суду, что на формирование списка домов, включенных в программу, он никак не влиял. По его словам, данные списки были сформированы еще в конце 1990-х годов. На вопрос адвокатов, почему тогда его подпись стоит в документах о включении в списки домов, расположенных в кварталах застройщиков, Салават Бахтияров сообщил, что бумаги готовили его заместители, а он их просто «подписал автоматом». Чиновник клятвенно заверил, что вообще не знал о наличии в районе кварталов, переданных в развитие.