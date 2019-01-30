В Башкирии журналист опубликовал видео из разрушенной коммерсантом церкви

Сегодня, 30 января, журналист Эмиль Шаяхметов на своей странице в Фейсбуке опубликовал видео, снятое в старинной церкви (по другой версии здание называют еще мельницей), которая подверглась разрушению в Стерлитамаке.
Напомним, местный бизнесмен, контора которого располагается рядом, снес большую часть старинной постройки, а кирпичом выложил дорогу вдоль реки до своего офиса и поставил забор.
Совсем недавно, 10 июля прошлого года, приказом №215 Башкультнаследия Симоновская мельница, находившаяся по улице Юсупова, 1 в пригороде Стерлитамака, была признана памятником архитектуры.
Специалисты регионального Управления Башкультнаследия должны начать проверку по факту разрушения данного памятника архитектуры в Стерлитамаке и намерены предъявить серьезные претензии коммерсанту.