В Крыму облили краской памятник «Вежливым людям»

По словам главы администрации Симферополя Натальи Маленко, подозреваемого задержали. Якобы он был неадекватен. Чиновница добавила, что произошедшее вызвало негодование у горожан. Сама она также «негодует».
Маленко призвала население Крыма быть бдительным. Женщина предупредила, что со стороны «сопредельного государства» можно ждать «любых провокаций». Сам памятник был очищен от красной краски за 30 минут. Сотрудники МБУ «Город» приехали на место происшествия очень быстро.
Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе летом 2016 года. Он посвящен событиям, произошедшим в феврале-марте 2014 года. Тогда неизвестные вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков захватили здание правительства, Верховный совет Крыма, а после и другие стратегические объекты полуострова.