В Крыму облили краской памятник «Вежливым людям»

Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе летом 2016 года. Он посвящен событиям, произошедшим в феврале-марте 2014 года. Тогда неизвестные вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков захватили здание правительства, Верховный совет Крыма, а после и другие стратегические объекты полуострова.