В Башкирии коммерсант из кирпича старинной мельницы сделал дорогу и забор

Сегодня, 28 января, специалисты регионального Управления Башкультнаследия должны начать проверку по факту разрушения памятника архитектуры в Стерлитамаке. Об этом Медиакорсети сообщила юрист и правозащитница Эльза Маулимшина.
Совсем недавно, 10 июля прошлого года, приказом №215 Башкультнаследия Симоновская мельница, находившаяся по улице Юсупова,1, была признана памятником архитектуры.
А в октябре местный бизнесмен, контора которого располагается рядом со старинной мельницей, снес большую часть старинной постройки, а кирпичом выложил дорогу вдоль реки до своего офиса и поставил забор.
Сбоку от мельницы мужчина также построил два гаража.
Мельница стояла в окружении частного сектора, а с другой стороны ее прикрывала река. Мало кто из жителей знал, наверное, о ней. Тем не менее, как считают краеведы, это то самое место, откуда начался Стерлитамак, у слияния трех рек – Белой, Стерли и Ашкадара.
Медиакорсеть следит за ситуацией.