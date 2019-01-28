В Башкирии коммерсант из кирпича старинной мельницы сделал дорогу и забор

Мельница стояла в окружении частного сектора, а с другой стороны ее прикрывала река. Мало кто из жителей знал, наверное, о ней. Тем не менее, как считают краеведы, это то самое место, откуда начался Стерлитамак, у слияния трех рек – Белой, Стерли и Ашкадара.