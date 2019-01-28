mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии коммерсант из кирпича старинной мельницы сделал дорогу и забор

28 января 2019, 04:38
Фото: Эмиль Шаяхметов.
Предпринимателя не остановил тот факт, что она признана памятником архитектуры.

Сегодня, 28 января, специалисты регионального Управления Башкультнаследия должны начать проверку по факту разрушения памятника архитектуры в Стерлитамаке. Об этом Медиакорсети сообщила юрист и правозащитница Эльза Маулимшина.

Так выглядела мельница в прошлом году.Так выглядела мельница в прошлом году.

Совсем недавно, 10 июля прошлого года, приказом №215 Башкультнаследия Симоновская мельница, находившаяся по улице Юсупова,1, была признана памятником архитектуры.

Так она выглядит теперь.
Фото: Эмиль Шаяхметов.

А в октябре местный бизнесмен, контора которого располагается рядом со старинной мельницей, снес большую часть старинной постройки, а кирпичом выложил дорогу вдоль реки до своего офиса и поставил забор.

Из старинного кирпича бизнесмен построил забор и вымостил дорогу.
Фото: Эмиль Шаяхметов.

Сбоку от мельницы мужчина также построил два гаража.

Мельница стояла в окружении частного сектора, а с другой стороны ее прикрывала река. Мало кто из жителей знал, наверное, о ней. Тем не менее, как считают краеведы, это то самое место, откуда начался Стерлитамак, у слияния трех рек – Белой, Стерли и Ашкадара.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Материалы по теме
В Уфе застройщик оспаривает в суде статус памятника истории и культурыТанцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
#Новости#Памятник#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44