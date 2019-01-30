В Башкирии списки детей, которые полетят в Крым, должны быть готовы к 10 февраля

Напомним, что речь идет о детях, проживающих в санитарно-защитной зоне на расстоянии 500 метров от Сибайского карьера, где происходит окисление рудных пород с выделением диоксида серы. Как пояснил Рустем Афзалов, дети, родители которых не дали своего согласия на поездку в Крым, получат возможность побывать в санаториях на территории Башкирии.