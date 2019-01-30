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В Башкирии списки детей, которые полетят в Крым, должны быть готовы к 10 февраля

30 января 2019, 07:51
Фото: Администрация г.Сибая
Обследования детей, которые поедут в Крым, ведутся в поликлиниках Сибая без выходных.

Сегодня, 30 января, на утреннем брифинге в Сибае представители администрации али пояснения по поводу формирования списков детей, которые должны отправиться из Сибая на оздоровление и отдых в санатории Крыма.

- Сейчас в поликлиниках проводится обследование детей, родители, которых дали согласие отправить их на оздоровление в Крым, - пояснил мэр Сибая Рустем Афзалов. – Обследование проводятся каждый день, включая субботу и воскресенье – работают лаборатории, кабинеты ЭКГ и рентгенографии.

Напомним, что речь идет о детях, проживающих в санитарно-защитной зоне на расстоянии 500 метров от Сибайского карьера, где происходит окисление рудных пород с выделением диоксида серы. Как пояснил Рустем Афзалов, дети, родители которых не дали своего согласия на поездку в Крым, получат возможность побывать в санаториях на территории Башкирии.

- Списки детей, летящих в Крым, должны быть сформированы к 10 февраля. Дети полетят чартером из Магнитогорска двумя группами, - рассказал глава администрации Сибая. – Нам поставили задачу отправить детей в санатории в Крым и по Башкирии до весенних каникул.

Помимо этого, на совещании прозвучала также информация о том, что в стационарах Сибая вводится карантин, связанный с сезонным обострением ОРВИ и гриппом. Но амбулатории будут работать в прежнем режиме.

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