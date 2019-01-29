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В Башкирии карьер в Сибае затопят к 20 марта

29 января 2019, 11:44
Фото: Facebook
Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Шахты Сибайского карьера должны быть подтоплены к 20 марта, заявил в ходе рабочей поездки в Сибай врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает «Башинформ». Решение по подтоплению карьера было принято руководством города и Сибайского филиала Учалинского ГОКа для ликвидации очагов горения на дне карьера. От эндогенных процессов, которые вызвал смог, уже несколько месяцев страдают жители города.

Явдат Биккинов - директор Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» сообщил, что работы по подтоплению карьера начнутся 1 февраля, сам процесс подтопления очень важен и технически сложен. Затопление будет проходить выше 628 горизонта.

По плану УГОК, подача воды начнется 8 февраля, к этому времени должны быть готовы технические перемычки. Эффект должен быть сразу, и вода не будет откачиваться из карьера продолжительное время, чтобы не было доступа кислорода.

- К 1 февраля, конечно, работы мы не завершим, — сделал вывод Радий Хабиров. — К 20 марта шахта должна быть подтоплена. К этому сроку мы ожидаем полного эффекта.

Напомним, в Сибайском карьере с ноября продолжается выброс вредных веществ в атмосферу. Местные жители неоднократно жаловались на смог в городе и здоровье.

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