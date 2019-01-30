В Башкирии объявили сбор средств на лечение известной журналистки и композитора

В феврале 2018 года ей поставили диагноз – острый миелобластный лейкоз. Как рассказывает Нурия, она об этом узнала совершенно случайно, когда пришла в поликлинику с запущенным простудным заболеванием. До этого она была на гастролях и не могла посетить врача вовремя.
Когда стали известны результаты анализов, ее направили в городскую поликлинику №13 в отделение гематологии.
- Я тогда уже мало чего понимала, для чего так больно протыкают кость в груди, что происходит и почему все суетятся, так как часто падала в обморок и сознание периодически покидало мой разум. Доктора и дочери поначалу скрывали, но потом все же сообщили выявленный диагноз, - рассказывает известная журналистка.
Первая же химиотерапия принесла тяжелые последствия в виде тошноты, слабости, приступов стенокардии, одышки, удушья, изнуряющего кашля, стоматита. Женщина не могла ни спать, ни лежать, ни есть, и даже дышать удавалось с большим трудом.
- Только я и мои родные знаем, чего стоило выйти из этого состояния. Хотелось не только физического, но и духовного облегчения. Пригласили хазрата, он читал суры из Корана, это придало мне сил, Альхамдулиллях! После этого я решила жить! – вспоминает она.
С тех пор Нурия Абдуллина прошла 10 курсов химиотерапии. Каждый раз испытывает тяжелейшие последствия, побочные эффекты.
Полное выздоровление Нурии возможно. Для этого требуется пересадка костного мозга. Скорее всего, подойдет материал ее родных дочерей. Только для операции необходимо ехать в клинику в Турции.
- Операция дорогостоящая. Я до последнего момента не хотела озвучивать свою беду на широкую публику. Привыкла со всеми невзгодами справляться молча, стиснув зубы. Только близкий круг общения знал о моем состоянии, - говорит она.
Артисты, друзья Нурии Абдуллиной, чтобы помочь ей со сбором средств на дорогую операцию, решили организовать благотворительные концерты. В одном из них она даже сумела выступить с двумя номерами, но поняла, что ее организм настолько ослаб, что не выдерживает такую нагрузку. К тому же, ее нынешнее положение обязывает сводить к минимуму риски заражения, избегать места скопления людей и ограничивать близкое общение. Для общительной Нурии это стало настоящим испытанием – она хочет видеться с родными, друзьями, общаться с ними как прежде.
- Прошу вас, подарите мне такую возможность, - обращается она к неравнодушным гражданам. Ей необходимо собрать 7 млн 370 тысяч рублей.
Следующий благотворительный концерт под названием «Мы вместе!» намечен на 25 февраля. Подробности можно узнать у Ляйсан Мустафиной.
Реквизиты для помощи Нурие Абдуллиной:
СБЕРБАНК 2202200651210450, привязано к номеру 8-917-4944-023.