В Башкирии объявили сбор средств на лечение известной журналистки и композитора

Артисты, друзья Нурии Абдуллиной, чтобы помочь ей со сбором средств на дорогую операцию, решили организовать благотворительные концерты. В одном из них она даже сумела выступить с двумя номерами, но поняла, что ее организм настолько ослаб, что не выдерживает такую нагрузку. К тому же, ее нынешнее положение обязывает сводить к минимуму риски заражения, избегать места скопления людей и ограничивать близкое общение. Для общительной Нурии это стало настоящим испытанием – она хочет видеться с родными, друзьями, общаться с ними как прежде.