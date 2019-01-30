Гидрогеолог назвал возможную причину окисления горных пород в Сибайском карьере

- Природа свое слово сказала, обезвоженные массивы стали как солома или опилки, достаточно было небольшого возгорания и процесс пошел, - продолжил гидрогеолог. – Теперь, чтобы его остановить, надо выровнять баланс водонасыщенности горных массивов выше горизонтов добычи. Это дело долгое, тут скважины надо бурить по сетке и производить залив массивов через них, а это дорогое удовольствие для УГМК. Могут и карьер закрыть.