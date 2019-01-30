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Гидрогеолог назвал возможную причину окисления горных пород в Сибайском карьере

30 января 2019, 08:30
Фото: Mkset.ru
Во время подземной разработки карьера был нарушен водный баланс.

Ответ на вечный вопрос: «Кто виноват?» применительно к экологической ситуации в Сибае, кажется, нашелся. По крайней мере, разумное объяснение кроется в рассуждениях гидрогеолога, которые мы сейчас приведем.

- Вообще в деле о возгорании рудных массивов, оставшихся выше уровня дна карьера, виноват геологический отдел Сибайского филиала УГОК и соответственно их руководитель, - сообщил один гидрогеолог на условиях анонимности. - С началом активной разработки карьера подземным способом под рудными телами создавались емкости, в которые устремлялись подземные воды горных массивов, расположенных выше горизонтов подземной разработки. Так происходило обезвоживание этих горных массивов, находящихся выше уровня подземной добычи.

- Комбинат должен был эту воду опять размещать в массиве над шахтой, чтобы сохранять водно насыщенный балланс массива руд, находящихся выше горизонтов добычи, - продолжает собеседник. - А они его сливали в Карагайлы и далее в Худолаз.

По словам гидрогеолога, таким образом за большой промежуток времени (2003-2018), массив обезвожился.

- Нарушение водного баланса в рудном теле может привести к самовозгоранию рудного тела – эту аксиому преподают в горных вузах, - сказал собеседник и предположил, что комбинату было экономически невыгодно заниматься сохранением водного баланса, это повлекло бы дополнительные расходы на тонну добываемой руды.

- Природа свое слово сказала, обезвоженные массивы стали как солома или опилки, достаточно было небольшого возгорания и процесс пошел, - продолжил гидрогеолог. – Теперь, чтобы его остановить, надо выровнять баланс водонасыщенности горных массивов выше горизонтов добычи. Это дело долгое, тут скважины надо бурить по сетке и производить залив массивов через них, а это дорогое удовольствие для УГМК. Могут и карьер закрыть.

То, что причинами окисления рудных пород, могла стать их обезвоженность, Медиакорсети подтвердили в Институте геологии УНЦ РАН.

- Это вполне возможно, - сказал другой собеседник. – Но надо изучать на месте, просто так сделать такой вывод нельзя – это не серьезно для ученого. Причин может быть множество.

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