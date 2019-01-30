Дольщики «Серебряного ручья» обсудили строительство жилого комплекса с застройщиком

- Встречи с застройщиком позволяют нам, дольщикам, быть в курсе последних событий, связанных со строительством домов ЖК «Серебряный ручей». Мы очень надеемся на то, что положительная тенденция в этом отношении сохранится, и мы сможем получить свои квартиры уже в этом году, - комментирует Любовь Подрядова, представитель инициативной группы дольщиков дома №9 микрорайона Дёма-9.