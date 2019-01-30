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Дольщики «Серебряного ручья» обсудили строительство жилого комплекса с застройщиком

30 января 2019, 07:23
Фото: Mkset.ru
25 января в офисе продаж ЖК «Серебряный ручей» состоялась очередная встреча представителей инициативных групп дольщиков с менеджементом строительной компании, где будущие новоселы получили официальную информацию, касающуюся хода строительства их домов.

После ввода в эксплуатацию дома №7 микрорайона Дёма-9 в конце 2018 года, благодаря которому в канун Нового года новосёлами стали 144 уфимские семьи, застройщик ЖК «Серебряный ручей» продолжил активные работы по завершению строительства оставшихся объектов.

Фото: Mkset.ru

Сегодня на стройплощадке домов №9 и №10 одновременно проводятся порядка 12 видов строительно-монтажных работ, а общее количество рабочих составляет более 30 человек.

Фото: Mkset.ru

– Оформление сделки по банковскому финансированию объекта, благодаря которому компания сможет еще больше нарастить темпы строительства объекта, находится в активной стадии, - комментирует директор по развитию ГК «Рассвет» Виталий Шалаев, участвовавший во встрече с дольщиками 25 января. – Регулярное информирование участников долевого строительства об этапах реализации объекта, а также о взаимодействии с банком является для нас приоритетной задачей.

Фото: Mkset.ru

Дольщики прокомментировали инициативу строительной компании и выразили готовность участвовать в конструктивном диалоге со своим застройщиком.

- Встречи с застройщиком позволяют нам, дольщикам, быть в курсе последних событий, связанных со строительством домов ЖК «Серебряный ручей». Мы очень надеемся на то, что положительная тенденция в этом отношении сохранится, и мы сможем получить свои квартиры уже в этом году, - комментирует Любовь Подрядова, представитель инициативной группы дольщиков дома №9 микрорайона Дёма-9.

Фото: Mkset.ru
Фото: Mkset.ru

#Новости#Обманутые дольщики#Рустэм Башкирцев#Город
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