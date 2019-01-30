Дольщики «Серебряного ручья» обсудили строительство жилого комплекса с застройщиком

После ввода в эксплуатацию дома №7 микрорайона Дёма-9 в конце 2018 года, благодаря которому в канун Нового года новосёлами стали 144 уфимские семьи, застройщик ЖК «Серебряный ручей» продолжил активные работы по завершению строительства оставшихся объектов.
Сегодня на стройплощадке домов №9 и №10 одновременно проводятся порядка 12 видов строительно-монтажных работ, а общее количество рабочих составляет более 30 человек.
– Оформление сделки по банковскому финансированию объекта, благодаря которому компания сможет еще больше нарастить темпы строительства объекта, находится в активной стадии, - комментирует директор по развитию ГК «Рассвет» Виталий Шалаев, участвовавший во встрече с дольщиками 25 января. – Регулярное информирование участников долевого строительства об этапах реализации объекта, а также о взаимодействии с банком является для нас приоритетной задачей.
Дольщики прокомментировали инициативу строительной компании и выразили готовность участвовать в конструктивном диалоге со своим застройщиком.
- Встречи с застройщиком позволяют нам, дольщикам, быть в курсе последних событий, связанных со строительством домов ЖК «Серебряный ручей». Мы очень надеемся на то, что положительная тенденция в этом отношении сохранится, и мы сможем получить свои квартиры уже в этом году, - комментирует Любовь Подрядова, представитель инициативной группы дольщиков дома №9 микрорайона Дёма-9.