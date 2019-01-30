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Башкирский государственный театр кукол проведет реконструкцию впервые с 1976 года

30 января 2019, 08:23
Фото: Башкирский государственный театр кукол
Здание и оборудование изношено на 80 процентов.

В год театра башкирский театр кукол задумался о реконструкции. Об этом сообщил директор театра Альберт Имамутдинов на круглом столе «О проблемах законодательного регулирования театральной деятельности в Республике Башкортостан» в Курултае Башкирии.

По его словам, театр в этом году намерен собрать документы подготовить архитектурный проект для включения в национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы.

Кроме реконструкции, театр нуждается в строительстве пристроя с малым залом, театральным кафе, музеем кукол интерактивными детскими студиями. Также будет облагорожена территория, прилегающая к театру.

Отметим, здание театра кукол построено 1976 году. С тех пор ни разу не проводился капитальный ремонт всего здания, оборудование устарело на 80 процентов.

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