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В восьми деревнях Башкирии пресечены незаконное производство и сбыт алкоголя

29 января 2019, 05:46
Фото: Pixabay
В ходе рейда сотрудников местного МВД нарушения выявлены в восьми населенных пунктах Абзелиловского района.

28 января сотрудники отдела МВД по Абзелиловскому району Башкирии выявили нарушения в сфере незаконного производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Правонарушения выявлены в селах Аскарово, Ишкулово, Целинный, Михайловка, в деревнях Тупаково, Атавды, Равилово, Зеленая Поляна.

Оперативно-профилактические мероприятия включили в себя 58 проверок. 20 из них были произведены на объектах оптово-розничной торговли. Полицейским удалось выявить 13 фактов сбыта незаконной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъяли 90,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В кафе деревни Зеленая поляна пресечена реализация собственной алкогольной продукции без акцизной марки. 6 бутылок по 1,5 литра водки было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

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