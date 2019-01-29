В восьми деревнях Башкирии пресечены незаконное производство и сбыт алкоголя

28 января сотрудники отдела МВД по Абзелиловскому району Башкирии выявили нарушения в сфере незаконного производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Правонарушения выявлены в селах Аскарово, Ишкулово, Целинный, Михайловка, в деревнях Тупаково, Атавды, Равилово, Зеленая Поляна.
Оперативно-профилактические мероприятия включили в себя 58 проверок. 20 из них были произведены на объектах оптово-розничной торговли. Полицейским удалось выявить 13 фактов сбыта незаконной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъяли 90,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В кафе деревни Зеленая поляна пресечена реализация собственной алкогольной продукции без акцизной марки. 6 бутылок по 1,5 литра водки было изъято сотрудниками правоохранительных органов.