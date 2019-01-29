В восьми деревнях Башкирии пресечены незаконное производство и сбыт алкоголя

Оперативно-профилактические мероприятия включили в себя 58 проверок. 20 из них были произведены на объектах оптово-розничной торговли. Полицейским удалось выявить 13 фактов сбыта незаконной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъяли 90,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.