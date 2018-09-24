mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ВОЗ: алкоголь — главная причина смертности в мире

24 сентября 2018, 19:39
Исследование специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что главной причиной смертности на планете является злоупотребление спиртными напитками.

Так в 2016 году в мире от алкоголя погибло три миллиона человек (5,3% от общего числа смертей). Об этом 24 сентября пишет газета «Известия».

Каждый год алкоголь убивает больше народу чем преступники, ВИЧ и ДТП. Спиртное виновно в 13,5% всех смертей среди лиц от 20 до 29 лет. Чаще всего от алкоголя гибнут мужчины. Именно на них приходится три четверти от всех погибших.

Ежегодно в мире одна из 20 смертей происходит из-за управления транспортным средством в нетрезвом виде или болезней, вызванными злоупотреблением алкоголя. Из-за пьянства у людей ослабляется иммунитет. Они становятся беззащитными перед инфекциями. Речь идет о таких заболеваниях как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

Чаще других алкоголь употребляют жители Европы. По данным ВОЗ, в Молдавии, Белоруссии и России данная тенденция идет на спад.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48