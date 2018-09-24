ВОЗ: алкоголь — главная причина смертности в мире

Каждый год алкоголь убивает больше народу чем преступники, ВИЧ и ДТП. Спиртное виновно в 13,5% всех смертей среди лиц от 20 до 29 лет. Чаще всего от алкоголя гибнут мужчины. Именно на них приходится три четверти от всех погибших.