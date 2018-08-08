Под Уфой после прокурорской проверки приостановил работу бетонный завод

Кировский районный суд г. Уфы приостановил деятельность ООО «Бетонный завод № 1», сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По тебованию надзорного ведомства после выявленных нарушений фирму и руководителя оштрафовали на 190 тысяч рублей. Теперь предприятие будут проверять и сотрудники Роспотребнадзора — на предмет соблюдения санэпидемиологического закондательства.
Ранее специалисты обнаружили, что на заводе не соблюдалась санитарно-защитная зона до жилых домов и садовых участков, у него не было санитарно-эпидемиологического заключения, не ыбла проведена оценка риска здоровью населения от деятельности предприятия.
Таким образом, завод прекратил свою работу по решению суда на 90 суток. Предприятие опечатано судебными приставами.
В адрес минэкологии и Роспотребнадзора республики, которые ранее не инициировали никакие проверки, внесены представления.