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Под Уфой после прокурорской проверки приостановил работу бетонный завод

8 августа 2018, 12:06
Выяснилось, что компания, производящая бетон, захламляла прилегающую территорию и сливала жидкие отходы в котлован.

Кировский районный суд г. Уфы приостановил деятельность ООО «Бетонный завод № 1», сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По тебованию надзорного ведомства после выявленных нарушений фирму и руководителя оштрафовали на 190 тысяч рублей. Теперь предприятие будут проверять и сотрудники Роспотребнадзора — на предмет соблюдения санэпидемиологического закондательства.

Ранее специалисты обнаружили, что на заводе не соблюдалась санитарно-защитная зона до жилых домов и садовых участков, у него не было санитарно-эпидемиологического заключения, не ыбла проведена оценка риска здоровью населения от деятельности предприятия.

Таким образом, завод прекратил свою работу по решению суда на 90 суток. Предприятие опечатано судебными приставами.

В адрес минэкологии и Роспотребнадзора республики, которые ранее не инициировали никакие проверки, внесены представления.

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