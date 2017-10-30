В Уфе после прокурорской проверки уволили руководителя ЕРКЦ

По данным прокуратуры, в карьере Ильдара Ардаширова были выявлены как минимум два сомнительных эпизода. Так, в мае 2015 года и в декабре 2016 года он заключил договоры на оказание риэлторских услуг с аффилированными фирмами, в которых работал его сын. Позднее по указанию Ардаширова на счета этих компаний было перечислено 1,7 млн рублей, хотя оговоренные контрактом услуги так и не были ими выполнены.