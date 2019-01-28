В Башкирии обследованы чуть больше трети детей, которые поедут из Сибая в Крым

По данным мэрии, около 40% родителей детей, проживающих в 500-метровой санитарно-защитной зоне рядом с карьером, дали согласие на поездку детей на отдых. По ситуации на сегодняшнее утро были обследованы врачами 172 ребенка. Работа по формированию списков детей для поездки в Крым продолжается.