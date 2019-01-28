В Башкирии обследованы чуть больше трети детей, которые поедут из Сибая в Крым

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании городской администрации в Сибае были озвучены самые свежие данные о подготовке списков детей из Сибая, которые должны поехать в Крым за счет администрации крымской республики.
По данным мэрии, около 40% родителей детей, проживающих в 500-метровой санитарно-защитной зоне рядом с карьером, дали согласие на поездку детей на отдых. По ситуации на сегодняшнее утро были обследованы врачами 172 ребенка. Работа по формированию списков детей для поездки в Крым продолжается.
За минувшие выходные в город прибыли новые врачи из Уфы, которые заменили своих коллег вернувшихся домой. Это еще 28 специалистов. Как заверили в мэрии города, прием пациентов ведется по графику.
За прошлую неполную неделю, с 21 по 25 января, в Сибае врачами были приняты 1798 взрослых и 1765 детей. По официальным данным, случаев отравления в результате эндогенных процессов либо обострения бронхиальной астмы у них не было зафиксировано. Врачи ставили преимущественно диагнозы – ОРВИ.
Глава города Рустем Афзалов дал задание подчиненным воспользоваться наплывом медиков в регион и постараться провести агитацию среди молодых специалистов, обучающихся в ординатуре на предмет работы в Сибае.
- Жилье для них у нас есть,- заверил мэр города.
Однако, по словам его подчиненного, курирующего вопросы здравоохранения в городе, пока молодые врачи не спешат принимать предложения местных властей о работе именно из-за сложной экологической ситуации в регионе.
Медиакорсеть следит за ситуацией.