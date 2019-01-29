Смог в Сибае: Что происходит по факту в городе в конце января

- Я был в двух районах Сибая, - рассказывает Николай Бажин. В микрорайоне Золото и в поселке Горный. Скажу так, в момент моего присутствия в Золото я действительно чувствовал кисло-приторный вкус серы. Но не так, чтобы хотелось убежать. Эксперты говорят, что в некоторые дни уровень ПДК падал до нуля, что очень важно. Хотя стоит отметить, что были крепкие морозы и возможно по этой причине тление не так активно. На дне Сибайского карьера была видна некая дымка, но не густая, а прозрачная.