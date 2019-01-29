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Смог в Сибае: Что происходит по факту в городе в конце января

29 января 2019, 04:29
Журналист Николай Бажин три дня пробыл в Сибае и делится своими впечатлениями.

- В Сибай я поехал для того, чтобы прояснить ситуацию вокруг его карьера, - поделился Николай Бажин. - Но сделать это не с точки зрения официальных данных ПДК или количества смеси, которую засыпают в Сибайский карьер. Я хотел посмотреть своими глазами на людей, подышать воздухом и «пощупать своими руками ситуацию».

- Отмечу, что хоть ситуация и тревожная, но все же преувеличена, - считает журналист. - Я не увидел там людей в респираторах, медицинских масках и тем более детей в противогазах. Да, остается главный вопрос. Как тушить тлеющую руду? Из какой реки обводнять карьер? Поможет ли это? Ситуация с медицинским обслуживанием мягко говоря проседает. Многие люди жалуются на длинные очереди и маленькое количество специалистов, не обязательно врачей-пульмонологов. Просто врачей.

- Я был в двух районах Сибая, - рассказывает Николай Бажин. В микрорайоне Золото и в поселке Горный. Скажу так, в момент моего присутствия в Золото я действительно чувствовал кисло-приторный вкус серы. Но не так, чтобы хотелось убежать. Эксперты говорят, что в некоторые дни уровень ПДК падал до нуля, что очень важно. Хотя стоит отметить, что были крепкие морозы и возможно по этой причине тление не так активно. На дне Сибайского карьера была видна некая дымка, но не густая, а прозрачная.

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