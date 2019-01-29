mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Настоящий башкир – трезвый башкир!": в селах появились плакаты против пьянства

29 января 2019, 10:08
Фото: Вконтакте
Участники БОО “Башкорт” провели рейд по домам торговцев спиртных напитков.

Башкирская общественная организация "Башкорт" проводит рейд против торговцев спиртных напитков.

- Если в ваших краях есть торговцы хмельных напитков, можете сообщить нам, - говорится в посте.

Кроме рейда по домам, Общественники развесили по всему району банеры с призывом вести трезвый образ жизни ("Продавец хмели – продавец смерти!", "Настоящий башкир – трезвый башкир!" и т.д.).

Отметим, что сегодня, 29 января, Радий Хабиров жестко раскритиковал бизнесменов, распространяющих нелегальный алкоголь в селах республики. Поводом стали итоги проверки рейда полиции в восьми селах Абзелиловаского района, в которых полицейские обнаружили на продажу около 90 литров паленого алкоголя.

Материалы по теме
Председателю группы "Башкорт" собрали 300 тысяч рублей на оплату штрафа за митингВ Башкирии Верховный суд отменил решение о крупном штрафе лидера «Башкорта»Общественной организации «Башкорт» не дали в Уфе провести «съезд башкирского народа»
#Новости#Фотофакт#Минзаля Аскарова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44