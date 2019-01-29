"Настоящий башкир – трезвый башкир!": в селах появились плакаты против пьянства

Отметим, что сегодня, 29 января, Радий Хабиров жестко раскритиковал бизнесменов, распространяющих нелегальный алкоголь в селах республики. Поводом стали итоги проверки рейда полиции в восьми селах Абзелиловаского района, в которых полицейские обнаружили на продажу около 90 литров паленого алкоголя.