В Башкирии Верховный суд отменил решение о крупном штрафе лидера «Башкорта»

Напомним, башкирский активист был оштрафован на 150 тысяч рублей по обвинению в организации митинга, который прошел 30 сентября в Баймаке, по следам массовой драки с чеченцами. После того, как Алсынов был осужден к штрафу, его единомышленники собрали 300 тысяч рублей на уплату штрафа, которые пока не понадобились.