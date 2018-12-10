mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии Верховный суд отменил решение о крупном штрафе лидера «Башкорта»

10 декабря 2018, 13:11
Фото: Артур Асафьев / Idelreal.org
Дело отправлено на пересмотр в Кировский районный суд.

Сегодня, 10 декабря, Верховный суд Башкирии отменил решение Кировского районного суда Уфы, вынесенное ранее в отношении лидера Башкирской общественной организации «Башкорт» Фаиля Алсынова за "повторную организацию несанкционированного митинга".

Напомним, башкирский активист был оштрафован на 150 тысяч рублей по обвинению в организации митинга, который прошел 30 сентября в Баймаке, по следам массовой драки с чеченцами. После того, как Алсынов был осужден к штрафу, его единомышленники собрали 300 тысяч рублей на уплату штрафа, которые пока не понадобились.

Теперь же дело Фаиля Алсынова будет возвращено на пересмотр в Кировский районный суд Уфы в связи с наличием нарушений, допущенных по мнению защиты Алсынова во время следствия и суда.

- Это наша победа! Спасибо всем, кто поддерживал нас! – говорится в сообщении в группе БОО «Башкорт» в соцсетях.

Как отмечается в соцсетях, если средства на штраф так и не понадобятся, БОО «Башкорт» рассчитывает потратить их на нужды общественной организации.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Материалы по теме
В Уфе суд над активистом «Башкорт» затянулся на 12 часов из-за поисков переводчикаПредседателю группы "Башкорт" собрали 300 тысяч рублей на оплату штрафа за митинг
#Новости#Митинг#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48