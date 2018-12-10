В Башкирии Верховный суд отменил решение о крупном штрафе лидера «Башкорта»

Сегодня, 10 декабря, Верховный суд Башкирии отменил решение Кировского районного суда Уфы, вынесенное ранее в отношении лидера Башкирской общественной организации «Башкорт» Фаиля Алсынова за "повторную организацию несанкционированного митинга".
Напомним, башкирский активист был оштрафован на 150 тысяч рублей по обвинению в организации митинга, который прошел 30 сентября в Баймаке, по следам массовой драки с чеченцами. После того, как Алсынов был осужден к штрафу, его единомышленники собрали 300 тысяч рублей на уплату штрафа, которые пока не понадобились.
Теперь же дело Фаиля Алсынова будет возвращено на пересмотр в Кировский районный суд Уфы в связи с наличием нарушений, допущенных по мнению защиты Алсынова во время следствия и суда.
- Это наша победа! Спасибо всем, кто поддерживал нас! – говорится в сообщении в группе БОО «Башкорт» в соцсетях.
Как отмечается в соцсетях, если средства на штраф так и не понадобятся, БОО «Башкорт» рассчитывает потратить их на нужды общественной организации.
Медиакорсеть следит за ситуацией.