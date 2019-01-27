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За ситуацией на карьере в Сибае теперь можно наблюдать в режиме реального времени

27 января 2019, 12:42
Фото: vk.com/sibayadm
Там установили две видеокамеры.

На двух бортах или с двух сторон сибайского карьера, принадлежащего УГМК-Холдингу, установили две видеокамеры. И теперь можно в режиме реального времени смотреть, что же там происходит. Об этом в официальной группе во «ВКонтакте» сообщает городская администрация Сибая.

Сделано это, «для постоянного информирования о ситуации на сибайском карьере». Эфир пока осуществляется в тестовом режиме. Оценить можно по следующим ссылкам:

Напомним, что ситуация с дымящимся карьером уже довольно давно находится в информационной повестке, в том числе, федеральной. Владелец карьера, УГМК-Холдинг, решил подтопить его, надеясь, тем самым, снизить опасные выделения.

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