За ситуацией на карьере в Сибае теперь можно наблюдать в режиме реального времени

На двух бортах или с двух сторон сибайского карьера, принадлежащего УГМК-Холдингу, установили две видеокамеры. И теперь можно в режиме реального времени смотреть, что же там происходит. Об этом в официальной группе во «ВКонтакте» сообщает городская администрация Сибая.