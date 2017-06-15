Уфимская журналистка стала претендентом на премию "Редколлегии"

- Коммерсант, Дождь, Новая Газета, Медиазона, Сноб и...ProUfu.ru! Наш репортаж с Артуром Салимовым о поездке в Священную рощу мари с. Маядык отмечен "Редколлегией" - независимой журналистской премией. Пусть, может, и не станем лауреатами, но для нас это на самом деле очень важно. Кстати, в лауреатах -очень интересные лонгриды, всем советую! - написала Надежда Валитова на своей странице в социальной сети.