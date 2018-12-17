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Война на дорогах: В правительстве Башкирии обсудили причины страшных ДТП

17 декабря 2018, 06:38
Фото: Сообщество БашДТП
Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал усилить меры профилактики нарушений правил дорожного движения на дорогах региона.

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров потребовал, чтобы была ускорена работа по оснащению камерами видеофиксации на автотрассах региона.

- Насколько я понял, основная причина серьезных ДТП, происшедших в последние дни, - это нарушение правил водителями. На дорогах идет война, люди гибнут пачками, - сказал Радий Хабиров. - Находите партнеров, начинайте устанавливать камеры. Закладывайте деньги в наш бюджет.

Он уточнил, что буквально завтра даст поручение подготовить план более масштабной работы по наведению порядка на дорогах республики.

- Я говорил уже об этом, нам надо работать над дисциплиной участников дорожного движения, вместе с ГИБДД усиливать ответственность, – подчеркнул Хабиров.

Напомним, в субботу в Дюртюлинском районе Башкирии в столкновении трех автомобилей погибли пять человек.

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#Новости#ДТП#Татьяна Майорова,#Происшествия
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