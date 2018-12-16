В Дюртюлинском районе Башкирии в столкновении трех машин погибли пять человек

Вчера, 15 декабря, в Дюртюлинском районе Башкирии в 18.35 минут на втором километре автодороги «Суккулово – Атсуярово» произошло массовое ДТП с участием трех легковых машин, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- 24-летний местный житель, управляя автомашиной ВАЗ-21110, двигаясь в сторону села Атсуярово, совершил столкновение со встречно-движущейся автомашиной ВАЗ-21074, под управлением 49-летнего жителя Дюртюли, после чего с ней совершает столкновение попутно движущаяся автомашина «Peugeot Partner», под управлением 22-летнего жителя Уфимского района, - сообщил он..
В результате аварии скончались водители ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107, а также три пассажира одиннадцатой модели, 25-летняя женщина, 2-х месячный мальчик и 7 месячная девочка. Также пострадали 23-летняя пассажирка ВАЗ-2111 и 54-летний пассажир ВАЗ-2107. Их госпитализировали.
15 декабря на дорогах республики совершено 9 ДТП, всего в них погибли 6 человек и 13 - получили телесные повреждения, сообщил Динар Гильмутдинов.
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для установления причин и обстоятельств ДТП назначены необходимые экспертизы.