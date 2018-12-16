В Дюртюлинском районе Башкирии в столкновении трех машин погибли пять человек

- 24-летний местный житель, управляя автомашиной ВАЗ-21110, двигаясь в сторону села Атсуярово, совершил столкновение со встречно-движущейся автомашиной ВАЗ-21074, под управлением 49-летнего жителя Дюртюли, после чего с ней совершает столкновение попутно движущаяся автомашина «Peugeot Partner», под управлением 22-летнего жителя Уфимского района, - сообщил он..