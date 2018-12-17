mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии после гибели трех малышей в огне проверят неблагополучные семьи

17 декабря 2018, 06:56
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ.
Семья, в которой произошла трагедия, стояла на учете как неблагополучная.

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание провести тщательную проверку мер пожарной безопасности в неблагополучных и многодетных семьях.

Поводом для этого стала трагедия, случившаяся в минувшие выходные в селе Кандры в Туймазинском районе Башкирии, где в огне погибли трое малышей в возрасте 2,3 и 4 лет. Их мамы заперли детей дома одних и отправились в бар.

- Это ужасная трагедия, - отреагировал Радий Хабиров. - Погибли маленькие детки. Буквально за день до ЧП туда приходила комиссия, пожарные проверяли текущее состояние.

По его словам, в Туймазинском районе уже началась проверка мер пожарной безопасности в неблагополучных и многодетных семьях. Напомним, в таких квартирах и домах должны быть установлены пожарные извещатели. К слову, по предварительным данным,в доме, где сгорели трое детей в селе Кандры, такого прибора не было.

Как сообщил на совещании председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, выступил с докладом о происшествиях в Башкирии, за минувшую неделю, с 10 по 16 декабря, в республике произошло 92 пожара, при которых погибли десять человек и шесть человек пострадали.

Материалы по теме
В Башкирии в пожаре погибли три ребенка
#Новости#Пожар#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48