В Башкирии после гибели трех малышей в огне проверят неблагополучные семьи

Как сообщил на совещании председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, выступил с докладом о происшествиях в Башкирии, за минувшую неделю, с 10 по 16 декабря, в республике произошло 92 пожара, при которых погибли десять человек и шесть человек пострадали.