В Башкирии после гибели трех малышей в огне проверят неблагополучные семьи

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание провести тщательную проверку мер пожарной безопасности в неблагополучных и многодетных семьях.
Поводом для этого стала трагедия, случившаяся в минувшие выходные в селе Кандры в Туймазинском районе Башкирии, где в огне погибли трое малышей в возрасте 2,3 и 4 лет. Их мамы заперли детей дома одних и отправились в бар.
- Это ужасная трагедия, - отреагировал Радий Хабиров. - Погибли маленькие детки. Буквально за день до ЧП туда приходила комиссия, пожарные проверяли текущее состояние.
По его словам, в Туймазинском районе уже началась проверка мер пожарной безопасности в неблагополучных и многодетных семьях. Напомним, в таких квартирах и домах должны быть установлены пожарные извещатели. К слову, по предварительным данным,в доме, где сгорели трое детей в селе Кандры, такого прибора не было.
Как сообщил на совещании председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, выступил с докладом о происшествиях в Башкирии, за минувшую неделю, с 10 по 16 декабря, в республике произошло 92 пожара, при которых погибли десять человек и шесть человек пострадали.