В Башкирии в пожаре погибли три ребенка

Начальник главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов выехал на место и провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был рассмотрен вопрос профилактики гибели детей на пожарах, заслушаны руководители соответствующих ведомств по достаточности и эффективности принимаемых мер, поставлены задачи по недопущению подобных трагедий в будущем, выработке новых подходов профилактической работы с детьми и их родителями.