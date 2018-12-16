В Башкирии в пожаре погибли три ребенка

Сегодня в 2.53 уфимского времени спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по РБ. После ликвидации огня на месте пожара были обнаружены три погибших ребенка.
Горел жилой дом размером 8х10 метров. Пожар потушили в 4 часа ночи, через полтора часа завершили разбор завалов, тогда и обнаружили тела детей.
По данным Медиакорсети, погибли брат и сестра, 2 и 4 лет, и еще 3-летняя девочка.
- На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.- Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Начальник главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов выехал на место и провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был рассмотрен вопрос профилактики гибели детей на пожарах, заслушаны руководители соответствующих ведомств по достаточности и эффективности принимаемых мер, поставлены задачи по недопущению подобных трагедий в будущем, выработке новых подходов профилактической работы с детьми и их родителями.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела СКР и сотрудников МВД по Башкирии, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.
По предварительным данным, в момент возгорания дома дети находились дома одни, без присмотра взрослых.