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«Башкирский комфортный дворик» обойдется в 1,6 млрд рублей

17 декабря 2018, 07:44
Фото: pixabay.com
Республиканская программа с таким многообещающим названием будет реализована во всех муниципальных образованиях республики.

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио вице-премьера-министра ЖКХ РБ Михаил Киреев рассказал о планах по благоустройству городских дворов.

Главный упор в этом направлении, по его словам, будет сделан на реализацию новой республиканской программы с рабочим названием «Башкирский комфортный дворик».

- На ее реализацию из бюджета республики будет выделено 1,6 млрд рублей. 88% из этой суммы предполагается выделить из казны Башкирии, 10% - из бюджетов муниципалитетов и 2% - из средств собственников, - пояснил Михаил Киреев.

По его словам, в целом предполагается в рамках данной программы провести благоустройство 487 дворовых территорий во всех 63 муниципальных образованиях Башкирии. За счет каких ресурсов будет финансироваться данная программа, не уточнялось.

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