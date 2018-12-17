«Башкирский комфортный дворик» обойдется в 1,6 млрд рублей

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио вице-премьера-министра ЖКХ РБ Михаил Киреев рассказал о планах по благоустройству городских дворов.
Главный упор в этом направлении, по его словам, будет сделан на реализацию новой республиканской программы с рабочим названием «Башкирский комфортный дворик».
- На ее реализацию из бюджета республики будет выделено 1,6 млрд рублей. 88% из этой суммы предполагается выделить из казны Башкирии, 10% - из бюджетов муниципалитетов и 2% - из средств собственников, - пояснил Михаил Киреев.
По его словам, в целом предполагается в рамках данной программы провести благоустройство 487 дворовых территорий во всех 63 муниципальных образованиях Башкирии. За счет каких ресурсов будет финансироваться данная программа, не уточнялось.