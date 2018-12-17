«Башкирский комфортный дворик» обойдется в 1,6 млрд рублей

- На ее реализацию из бюджета республики будет выделено 1,6 млрд рублей. 88% из этой суммы предполагается выделить из казны Башкирии, 10% - из бюджетов муниципалитетов и 2% - из средств собственников, - пояснил Михаил Киреев.