В Кумертау реконструируют стадион «Шахтёр»

- Сегодня большой праздник, - сказал Радий Хабиров. - А в праздник у башкортостанцев принято приходить с подарками. Я тоже пришёл к вам с подарком. Считаю, что ваш город красивый, активный, молодой. Он очень сильно развивается. И так некрасиво, что в центре города стоит совсем старый заброшенный стадион. Сегодня я принял решение, что мы вам подарим стадион. Он у вас будет новый, красивый, достойный этой ледовой арены.