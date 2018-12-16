В Кумертау реконструируют стадион «Шахтёр»

Вчера, 15 декабря, в ходе рабочей поездки в Кумертау врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей города с открытием ледового дворца «Сапсан Арена» и сообщил, что принял решение о реконструкции старейшего стадиона «Шахтёр», который сейчас находится в аварийном состоянии.
- Сегодня большой праздник, - сказал Радий Хабиров. - А в праздник у башкортостанцев принято приходить с подарками. Я тоже пришёл к вам с подарком. Считаю, что ваш город красивый, активный, молодой. Он очень сильно развивается. И так некрасиво, что в центре города стоит совсем старый заброшенный стадион. Сегодня я принял решение, что мы вам подарим стадион. Он у вас будет новый, красивый, достойный этой ледовой арены.
По словам Радия Хабирова, реконструкция стадиона обойдется примерно в 260 миллионов рублей.
- Мы с главой (города – прим.) договорились: если город профинансирует 10 процентов, то всё остальное республика берёт на себя, - сказал Радий Хабиров. - Поэтому сейчас всё зависит от главы. Мы для себя все решения уже приняли. Важно быстро провести все процедуры.
- В моём понимании, если бы я был главой и получил такое предложение, то уже сейчас бегал бы, чтобы уже летом начать необходимые работы на земле, - продолжил он. - Наверное, за сезон вы не успеете сделать, всё-таки объём большой. Но нужно, чтобы по крайней мере к весне 2020 года вы стадион открыли. Это будет большое, яркое событие.