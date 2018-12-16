mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Кумертау реконструируют стадион «Шахтёр»

16 декабря 2018, 06:25
Если городская администрация оплатит 10 процентов от стоимости проекта.

Вчера, 15 декабря, в ходе рабочей поездки в Кумертау врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей города с открытием ледового дворца «Сапсан Арена» и сообщил, что принял решение о реконструкции старейшего стадиона «Шахтёр», который сейчас находится в аварийном состоянии.

- Сегодня большой праздник, - сказал Радий Хабиров. - А в праздник у башкортостанцев принято приходить с подарками. Я тоже пришёл к вам с подарком. Считаю, что ваш город красивый, активный, молодой. Он очень сильно развивается. И так некрасиво, что в центре города стоит совсем старый заброшенный стадион. Сегодня я принял решение, что мы вам подарим стадион. Он у вас будет новый, красивый, достойный этой ледовой арены.

По словам Радия Хабирова, реконструкция стадиона обойдется примерно в 260 миллионов рублей.

- Мы с главой (города – прим.) договорились: если город профинансирует 10 процентов, то всё остальное республика берёт на себя, - сказал Радий Хабиров. - Поэтому сейчас всё зависит от главы. Мы для себя все решения уже приняли. Важно быстро провести все процедуры.

- В моём понимании, если бы я был главой и получил такое предложение, то уже сейчас бегал бы, чтобы уже летом начать необходимые работы на земле, - продолжил он. - Наверное, за сезон вы не успеете сделать, всё-таки объём большой. Но нужно, чтобы по крайней мере к весне 2020 года вы стадион открыли. Это будет большое, яркое событие.

Материалы по теме
Президент ФК «Уфа» Магадеев: Новый стадион, думаю, будетВ Кумертау открыли ледовый дворец «Сапсан Арена»
#Новости#Власть без цензуры#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48