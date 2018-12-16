В Кумертау открыли ледовый дворец «Сапсан Арена»

- Шикарная арена, - сказал журналистам Радий Хабиров. - У меня есть опыт строительства подобного объекта. Эта арена ничем не хуже. Она и внешне очень красивая, и внутри у неё грамотно выстроена логистика. Теперь дело за малым – наполнить её содержанием. Ну и чтобы тренеры были хорошие. Мне сказали, что в Кумертау совсем нет тренеров по фигурному катанию. Надо привлекать. Нужно развивать не только хоккей, но и другие виды спорта.