В Кумертау открыли ледовый дворец «Сапсан Арена»

Вчера,15 декабря, в ходе рабочей поездки в Кумертау врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового ледового дворца «Сапсан Арена», построенного к 100-летию республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
- Спортивный комплекс возведён на благотворительные средства ПАО АНК «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Роснефтью», - сообщили в пресс-службе. - Стоимость объекта составила 334 млн рублей.
Строить ледовый дворец «Сапсан Арены» начали в 2015 году. В нем есть трибуны на 600 посадочных мест, тренажёрный зал, шесть раздевалок, медицинский пункт, созданы все необходимые условия для занятий хоккеем и фигурным катанием.
Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с этим событием, сообщив, что принял решение о реконструкции старейшего стадиона «Шахтёр», который сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме того, он сообщил, что местная хоккейная команда получит новый автобус.
- Шикарная арена, - сказал журналистам Радий Хабиров. - У меня есть опыт строительства подобного объекта. Эта арена ничем не хуже. Она и внешне очень красивая, и внутри у неё грамотно выстроена логистика. Теперь дело за малым – наполнить её содержанием. Ну и чтобы тренеры были хорошие. Мне сказали, что в Кумертау совсем нет тренеров по фигурному катанию. Надо привлекать. Нужно развивать не только хоккей, но и другие виды спорта.