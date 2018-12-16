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В Кумертау открыли ледовый дворец «Сапсан Арена»

16 декабря 2018, 06:10
Фото: glavarb.ru
Его возвели к 100-летию Башкирии.

Вчера,15 декабря, в ходе рабочей поездки в Кумертау врио главы Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового ледового дворца «Сапсан Арена», построенного к 100-летию республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

- Спортивный комплекс возведён на благотворительные средства ПАО АНК «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Роснефтью», - сообщили в пресс-службе. - Стоимость объекта составила 334 млн рублей.

Строить ледовый дворец «Сапсан Арены» начали в 2015 году. В нем есть трибуны на 600 посадочных мест, тренажёрный зал, шесть раздевалок, медицинский пункт, созданы все необходимые условия для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров поздравил жителей Кумертау с этим событием, сообщив, что принял решение о реконструкции старейшего стадиона «Шахтёр», который сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме того, он сообщил, что местная хоккейная команда получит новый автобус.

- Шикарная арена, - сказал журналистам Радий Хабиров. - У меня есть опыт строительства подобного объекта. Эта арена ничем не хуже. Она и внешне очень красивая, и внутри у неё грамотно выстроена логистика. Теперь дело за малым – наполнить её содержанием. Ну и чтобы тренеры были хорошие. Мне сказали, что в Кумертау совсем нет тренеров по фигурному катанию. Надо привлекать. Нужно развивать не только хоккей, но и другие виды спорта.

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