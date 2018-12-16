Радий Хабиров пообещал отремонтировать все подъезды за шесть лет

Вчера,15 декабря, в ходе рабочей поездки в Кумертау врио главы Башкирии Радий Хабиров пообщался с его жителями.
В микрорайоне «Авиатор» его жители рассказали главе региона о неудовлетворительном состоянии транспортно-дорожной инфраструктуры. Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время город дополнительно получит коммунальную технику для приведения дорог в нормативное состояние.
В другом месте, в одном из дворов многоквартирных домов, разговоре зашел о финансовом участии граждан в республиканской программе по ремонту подъездов.
– Жильцам деньги за это платить не надо, - сказал Радий Хабиров. - Ремонт будет сделан за деньги республики. Средства мы заложили.
– Будем ремонтировать примерно по 18 процентов подъездов в год: красить, убирать все провода в короба, менять окна на современные пластиковые и лампы на энергосберегающие, - продолжил он. - За шесть лет, до 2024 года все подъезды мы отремонтируем.
Руководитель республики также рассказал о программе по ямочному ремонту дворов. По его словам, все ямы будут фиксироваться, а муниципалитет должен ликвидировать их в течение трёх-четырёх дней.
Осталось непонятным, что делать, если ямы зафиксированы зимой.