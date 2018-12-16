Радий Хабиров пообещал отремонтировать все подъезды за шесть лет

– Будем ремонтировать примерно по 18 процентов подъездов в год: красить, убирать все провода в короба, менять окна на современные пластиковые и лампы на энергосберегающие, - продолжил он. - За шесть лет, до 2024 года все подъезды мы отремонтируем.