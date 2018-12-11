В Башкирии сахарный завод оштрафован на 100 тысяч рублей за загрязнение почвы

При проверке акционерного общества «Мелеузовский сахарный завод» выяснилось, что организация сбрасывает транспортерно – моечную воду на почву, сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии РБ.
Возбуждено административное дело, материалы направлены в Мелеузовский районный суд для приостановки деятельности источников загрязнения окружающей среды АО «Мелеузовский сахарный завод». Организация оштрафована на сумму 100 тысяч рублей. Также мировой суд района оштрафовал завод на сумму 3 тысячи рублей за непредоставление должностному лицу информации, необходимой при проведении проверки.
Результаты аналитического контроля сбрасываемой на почву воды, комитетом направлены в Управление Росприроднадзора по РБ для принятия мер в рамках осуществления земельного контроля.