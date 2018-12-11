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В Башкирии сахарный завод оштрафован на 100 тысяч рублей за загрязнение почвы

11 декабря 2018, 05:28
Фото: министерство природопользования и экологии РБ
Также сотрудники организации не предоставили информацию для проведения проверки, за что был выписан еще один штраф на три тысячи рублей.

При проверке акционерного общества «Мелеузовский сахарный завод» выяснилось, что организация сбрасывает транспортерно – моечную воду на почву, сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии РБ.

Возбуждено административное дело, материалы направлены в Мелеузовский районный суд для приостановки деятельности источников загрязнения окружающей среды АО «Мелеузовский сахарный завод». Организация оштрафована на сумму 100 тысяч рублей. Также мировой суд района оштрафовал завод на сумму 3 тысячи рублей за непредоставление должностному лицу информации, необходимой при проведении проверки.

Фото: министерство природопользования и экологии РБ

Результаты аналитического контроля сбрасываемой на почву воды, комитетом направлены в Управление Росприроднадзора по РБ для принятия мер в рамках осуществления земельного контроля.

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