В Башкирии на выходных ожидаются мокрый снег и гололед

Сегодня, 14 декабря, местами небольшой мокрый снег, днем по югу до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью будет -7-12°С, при прояснении до -17°С, днем потеплеет до -3°С.