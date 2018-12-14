В Башкирии на выходных ожидаются мокрый снег и гололед

В выходные, 15 и 16 декабря, в Башкирии местами пройдет небольшой снег, по югу до умеренного, слабый гололед. Ветер будет восточным в субботу и северным в воскресенье.
15 декабря температура воздуха ночью будет -7-12°С, при прояснениях -14-19°С. Днем температура воздуха составит -4-9°С.
16 декабря ночью температура воздуха ночью опустится до -10-15°С, в отдельных районах до -22°С. Днем потеплеет до -5-10°С.
Сегодня, 14 декабря, местами небольшой мокрый снег, днем по югу до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью будет -7-12°С, при прояснении до -17°С, днем потеплеет до -3°С.