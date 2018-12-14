Начальник лесничества в Башкирии потерял сознание на задержании

Напоним, 38-летний начальник территориального отдела по Белорецкому лесничеству «Белорецкое лесничество» Министерства лесного хозяйства подозревается в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
В конце 2015 года чиновник решил реализовывать за взятки лесные насаждения на территории управляемого им лесничества, заинтересованным лицам вне очереди и сверх предоставляемого лимита. С декабря 2015 по апрель 2016 года он приискал нескольких граждан с низким материальным доходом, имеющих право на приобретение лесных насаждений для собственных нужд, с которыми заключил договоры купли-продажи лесных насаждений в общем объеме 885 куб. метров. Указанные лица, выступили приобретателями права вырубки лесных насаждений номинально, за символическое денежное вознаграждение, в действительности, предоставленного права они не получили.
Потом за 590 тысяч рублей подозреваемый разрешил третьим лицам вырубить лесные насаждения по доверенности от лиц, с которыми были заключены договоры.
Контроля и осмотра мест вырубки не было и лица, незаконно получившие право на рубку лесных насаждений, вырубали больший объем леса, чем было предусмотрено договором.
В результате государственному лесному фонду РФ причинен совокупный особо крупный ущерб на общую сумму почти 14,5 миллионов рублей.