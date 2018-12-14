В Башкирии начальник лесничества допустил вырубку леса на 14,5 миллионов рублей

В конце 2015 года чиновник решил реализовывать за взятки лесные насаждения на территории управляемого им лесничества, заинтересованным лицам вне очереди и сверх предоставляемого лимита. С декабря 2015 по апрель 2016 года он приискал нескольких граждан с низким материальным доходом, имеющих право на приобретение лесных насаждений для собственных нужд, с которыми заключил договоры купли-продажи лесных насаждений в общем объеме 885 куб. метров. Указанные лица, выступили приобретателями права вырубки лесных насаждений номинально, за символическое денежное вознаграждение, в действительности, предоставленного права они не получили.