В Башкирии сотрудников лесничества осудили за крупные взятки

Известно, что в июне этого года предприниматель договорился с Инзерским лесхозом о санитарной вырубке леса. В то же время лесничий решил предложить бизнесмену кругленькую сумму за то, чтобы увеличить площадь вырубленного леса на 280 кубометров, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.
Более того, известно, что на тот момент выполняющий обязанности директор лесхоза знала о махинации и решила не принимать никаких мер за долю от взятки в размере 50 процентов. Мошенники были задержаны с поличным при передаче 224 тысяч рублей.
Оба работника лесничества лишились своих должностей. Суд приговорил бывшего лесничего к 4 годам лишения свободы условно, а его сообщницу – к 8 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.