mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Афера на миллиард»: Дело отправили на утверждение прокурору Башкирии

25 сентября 2018, 12:05
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух чиновников администрации Уфы.

47-летний бывший начальник Управления капитального строительства администрации Уфы Марат Гареев обвиняется в незаконной «прослушке» и в превышении должностных полномочий, а 47-летний бывший первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов – в превышении должностных полномочий. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы от 3 до 10 лет.

Следствием было установлено, что в 2007 году была утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007-2015 годы» (далее – МАП), этот документ определял структуру ежегодных необходимых финансовых средств на выполнение программы по переселению.

В состав МАП есть подпрограмма по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, для реализации которой, помимо выделения бюджетных средств, предусмотрено привлечение внебюджетных источников (средств инвесторов).

В рамках реализации указанной подпрограммы в период с 2007 по 2015 годы чиновники администрации Уфы заключили более 50 договоров о развитии застроенных территорий города Уфы с юридическими лицами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.

- Вместе с тем, первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа и начальник Управления капитального строительства администрации городского округа город Уфа, вступив в сговор, действуя из иной личной заинтересованности, скрыли сведения о наличии внебюджетных источников финансирования подпрограммы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, - сообщили в следкоме Башкирии.

- В перечне аварийных домов, включенных в МАП, отсутствовали сведения о том, что часть домов обеспечена финансированием до 2013 года, - пояснили в следкоме. - Впоследствии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (согласно подготовленному обвиняемыми перечню) из бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета и бюджета муниципального образования необоснованно выделили денежные средства на сумму свыше 1,6 млрд. рублей.

В результате действий чиновников, явно выходящих за пределы их должностных полномочий, причинен значительный материальный ущерб бюджетам всех уровней, считает следствие.

Свою вину в совершении преступления бывшие чиновники не признали. В ходе следствия арестовано имущество Марата Гареева на сумму свыше 20 млн рублей.

Городскому бюджету Уфы пришлось вернуть более 500 миллионов рублей в «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. На это по закону отводится десять дней.

Материалы по теме
Афера на миллиард в мэрии Уфы: Что известно на сегодняшний деньАфера на миллиард: Экс-вице-мэра Уфы Филиппова окончательно обвинилиАфера на миллиард: Еще одному бывшему чиновнику в Уфе предъявили обвинение
#Новости#Афера на миллиард#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48