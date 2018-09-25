«Афера на миллиард»: Дело отправили на утверждение прокурору Башкирии

47-летний бывший начальник Управления капитального строительства администрации Уфы Марат Гареев обвиняется в незаконной «прослушке» и в превышении должностных полномочий, а 47-летний бывший первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов – в превышении должностных полномочий. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы от 3 до 10 лет.