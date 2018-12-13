В МЧС Башкирии предупредили о ледяном дожде и гололеде

- Ледяной дождь может нанести серьёзный ущерб. Под тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, рушатся различные конструкции. Из-за гололеда на дорогах резко увеличивается число ДТП. Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите в экстренные службы. Пешеходам в этот период необходимо быть острожными, внимательно смотреть под ноги, поскольку можно легко поскользнуться и получить травму. Лучше всего надевать обувь на ребристой подошве. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны, - советуют спасатели.