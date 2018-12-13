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В МЧС Башкирии предупредили о ледяном дожде и гололеде

13 декабря 2018, 05:25
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Непогода ожидается в западных районах республики.

Кроме того, в ведомстве предупредили и о гололеде на дорогах и трассах республики.

- Ледяной дождь может нанести серьёзный ущерб. Под тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, рушатся различные конструкции. Из-за гололеда на дорогах резко увеличивается число ДТП. Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите в экстренные службы. Пешеходам в этот период необходимо быть острожными, внимательно смотреть под ноги, поскольку можно легко поскользнуться и получить травму. Лучше всего надевать обувь на ребристой подошве. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны, - советуют спасатели.

По данным Башгидромета, сегодня по республике местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8м/с. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, при прояснении до -20°, днем -2,-7.

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