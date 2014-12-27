В Башкирии ледяной дождь поломал деревья на площади свыше 5 тысяч гектаров

- В настоящее время на поврежденных лесных участках уже проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, - рассказал главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства РБ Рафаиль Мустафин. - Одновременно с заготовкой такого леса сжигаются все порубочные остатки. По состоянию на 25 декабря, Учалинское лесничество отпустило населению на собственные нужды 16 тысяч кубометров поврежденного леса.