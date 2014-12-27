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В Башкирии ледяной дождь поломал деревья на площади свыше 5 тысяч гектаров

27 декабря 2014, 12:33
Специалисты центра защиты леса Башкирии провели лесопатологическое обследование лесов в Учалинском районе и пришли к неутешительному выводу: ледяной дождь, случившийся здесь в ночь с 18 на 19 октября, повредил 5474 гектаров тайги.

Осадки в виде ледяного дождя, сопровождавшиеся шквалистым ветром – крайне редкое природное явление, но оно стало губительным для многих деревьев района – сосен и берез.

Так, в ночь с 18 на 19 октября за сутки в Учалинском районе республики выпало 28 мм осадков, что составляет среднемесячную норму октября. Не выдержав тяжести ледяной корки, многие деревья сломались. Лесному хозяйству причинен большой материальный ущерб, который сейчас подсчитывают специалисты.

- В настоящее время на поврежденных лесных участках уже проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, - рассказал главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства РБ Рафаиль Мустафин. - Одновременно с заготовкой такого леса сжигаются все порубочные остатки. По состоянию на 25 декабря, Учалинское лесничество отпустило населению на собственные нужды 16 тысяч кубометров поврежденного леса.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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