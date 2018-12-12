В башкирском Сибае назвали источник смога

Сегодня, 12 декабря, в администрации Сибая прошло экстренное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой была представлена наиболее свежая ситуация об экологической ситуации в городе и окрестностях.
Напомним, уже несколько дней жители региона сообщают о том, что в воздухе явно ощущаются посторонние примеси, которые сильно затрудняют дыхание. По городу ходят слухи – один страшнее другого – о том, что под Сибаем горят торфо-рудные смеси, способные спровоцировать взрыв, и о том, что в шахтах нечем дышать, однако шахтеров все равно заставляют работать в забоях.
Представители властей и Учалинского горно-обогатительного комбината представили информацию о текущей ситуации.
- Источником смога являются два очага тления рудной породы на южном и северном бортах Камаганского карьера на глубине около 400-450 метров, - пояснил представитель комиссии. – Причины возникновения тления носят техногенный характер, то есть оно возникло без участия человека. Разработка данного карьера была прекращена 10 лет назад. Мы знаем о данной проблеме с 15 ноября, проанализировали ситуацию и принимаем меры для ее ликвидации. Попадание диоксида серы в Сибай связано с изменением розы ветров
По словам представителей комиссии, запах, ощущаемый в городе, является диоксидом серы. Его однократное превышение было выявлено по сигналам горожан в двух районах Сибая, такие данные показали лабораторные анализы, взятыми мобильными комплексами сегодня в час ночи. Но в девять часов утра новые анализы уже показали, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Сибае больше нет.
Что касается ситуации в шахтах, то, по словам членов комиссии, там проводится поверхностное заиливание - то есть в места тления породы подается селевая масса, состоящая из глины, воды и породы, чтобы прекратить вредный процесс. Непосредственно в шахтах в данный момент превышения ПДК нет, но в случае подобного явления независимые от промпредприятий инспекторы, следящие за обстановкой, имеют право вывести работников «на свежую струю» воздуха.
- Ситуация находится под контролем, мы только что общались по видеосвязи с правительством республики и рассказали об обстановке. Просим не поднимать панику. Поводов для объявления чрезвычайной ситуации в городе нет, объявлен режим повышенной готовности, - сообщили представители комиссии.
В соцсетях есть запись прямой трансляции заседания комиссии, из-за технических накладок слушать его можно с 15-й минуты.
Медиакорсеть следит за ситуацией.