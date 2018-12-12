В башкирском Сибае назвали источник смога

Напомним, уже несколько дней жители региона сообщают о том, что в воздухе явно ощущаются посторонние примеси, которые сильно затрудняют дыхание. По городу ходят слухи – один страшнее другого – о том, что под Сибаем горят торфо-рудные смеси, способные спровоцировать взрыв, и о том, что в шахтах нечем дышать, однако шахтеров все равно заставляют работать в забоях.