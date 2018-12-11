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В администрации Уфы представили нового вице-мэра и начальников двух управлений

11 декабря 2018, 03:57
Фото: allufa.ru
Кадровые изменения продолжаются.

Сегодня, 11 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин представил новых сотрудников своего аппарата.

Должность заместителя главы администрации, курирующего блок гуманитарных вопросов и связи с общественностью, стала известный тележурналист Алина Сулейманова, которая до недавнего прошлого возглавляла муниципальную телекомпанию «Вся Уфа» и была депутатом столичного горсовета.

Новые руководители также появились в двух ключевых городских управлениях.

Управление гражданской защиты города возглавил Рафаэль Ахметов.

Генеральным директором Единого расчетно-кассового центра города Уфы назначена Айгуль Винникова.

Участники совещания отметили, что все новые «назначенцы» являются молодыми и энергичными людьми.

Ульфат Мустафин пожелал новым руководителям успехов и попросил других сотрудников мэрии оказывать им в первое время содействие.

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