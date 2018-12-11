В администрации Уфы представили нового вице-мэра и начальников двух управлений

Должность заместителя главы администрации, курирующего блок гуманитарных вопросов и связи с общественностью, стала известный тележурналист Алина Сулейманова, которая до недавнего прошлого возглавляла муниципальную телекомпанию «Вся Уфа» и была депутатом столичного горсовета.