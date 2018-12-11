Почему скот из Туймазинского района Башкирии объявили невыездным до нового года

Лишь после этого оформляется электронный сопроводительный документ, на основании которого животное можно завезти в наш район. Далее согласно новым требованиям участковый ветврач должен внести в электронную базу данные о доставленных животных, чипировать или пробирковать, затем – обследовать в течение месяца. Лишь после этого их можно продавать или отправлять в общее стадо.