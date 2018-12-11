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Почему скот из Туймазинского района Башкирии объявили невыездным до нового года

11 декабря 2018, 12:59
Фото: Эмиль Мусин / Mkset.ru
Вывезти скот из Туймазинского района Башкирии можно будет только после согласования с Европой, а карантин могут полностью снять в начале 2019 года.

Животноводы района интересуются, когда будут сняты все карантинные ограничения и скот из Башкирии можно будет продавать за пределы республики. Об этом, а также о порядке вакцинирования и обследования животных Медиакорсети рассказал главный санитарный врач Туймазинского района Ильгиз Насибуллин:

– Напомню, что карантин был снят 8 ноября 2017 года. Но даже после этого восприимчивый к ящуру скот нельзя было завозить на территорию района в течение 12 месяцев.

Все это время пробы крови восприимчивых к ящуру животных направлялись в научно-исследовательский институт города Владимира. По мнению учёных, результаты их обнадёжили, и они исключили дальнейшую возможность циркуляции данного вируса на территории района.

С 9 ноября 2018 года доставка живых животных в Туймазинский район из любого региона России при соблюдении ветеринарно-санитарных правил разрешена. Однако животноводы обязаны согласовывать с нами, из каких регионов России и районов республики они планируют закупать овец или коров – в некоторых регионах ветеринарная обстановка далека от идеальной.

При этом нужно иметь в виду, что завозится скот, который прошёл 30-дневный карантин, вакцинацию и обследования.

Лишь после этого оформляется электронный сопроводительный документ, на основании которого животное можно завезти в наш район. Далее согласно новым требованиям участковый ветврач должен внести в электронную базу данные о доставленных животных, чипировать или пробирковать, затем – обследовать в течение месяца. Лишь после этого их можно продавать или отправлять в общее стадо.

Вывозить животных для продажи за пределы республики пока запрещено. Ожидается, что это ограничение будет снято в начале будущего года. Произойдет это после согласовательных процедур с общеевропейской ветеринарной структурой.

Мы никак не можем игнорировать общемировые стандарты и требования безопасности. Иначе пострадать могут, в том числе, и зарубежные животноводы.

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#Новости#Эмиль Мусин#Экономика
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