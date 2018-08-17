Башкирия после ящура: Что надо знать перед праздником Курбан-байрам

К предстоящему празднику Курбан-байрам в Туймазинский район завозят животных, которых, увы, не все ставят на ветеринарный учёт. О том, к чему это может привести и какова сегодня ситуация после вспышки ящура, которая случилась в октябре прошлого года, мы решили узнать у главного ветеринарного врача района Ильгиза Насибуллина.
– Правдивы ли слухи, что из-за ящура сильно сократилось поголовье крупно-рогатого скота в районе?
– Нет. До вспышки ящура в районе насчитывалось 24000 голов КРС, на сегодняшний день 23435, свиней – 179, сегодня – 175, овец – 12050, сейчас – 11960. Поголовье лошадей, птицы – осталось на том же уровне.
К моменту вспышки ящура (октябрь 2017 года) в её эпицентре (кандринская зона) люди завезли десятки голов для убоя, появился неучтённый приплод, поэтому ликвидированное поголовье 539 голов крупного рогатого скота (КРС) и 763 головы малого рогатого скота (МРС) кажется большим. Наш учёт показывает, что в течение года столько скота на подворьях не было.
Сегодня в подкарантинных сёлах Ермухаметово, Кандры, Урмекеево зарегистрированы 369 голов КРС и 331 одна голова МРС, что соответствует обычному среднегодовому содержанию. Эти данные на фоне естественного сокращения поголовья в Урало-Поволжье (старение населения, традиционно державшего скот) говорят о том, что непреодолимых препятствий для животноводства и у нас, и в республике нет. Надо лишь соблюдать наши требования.
– Что делать владельцам подворий, чтобы ситуация с ящуром не повторилась после Курбан-байрама?
– У некоторых может возникнуть соблазн привезти без ведома ветслужбы овец, забить их возле мечетей и по традиции угостить мясом близких и соседей. Это запрещено. Прошлогодняя эпидемия произошла именно из-за овец.
Ящур и бруцеллёз протекают в их организме латентно (скрыто), и в течение двух месяцев выявить эти вирусы трудно. Причём переболевшие овцы навсегда остаются носителями данных болезней.
Если ящур не так опасен, то бруцеллёз может поразить суставы, органы и привести к инвалидности человека.
Поэтому при намерении приобрести скот для разведения из другого района, региона владелец должен уведомить нашу службу заранее. На месте покупки ветеринар возьмёт у животных анализы, при необходимости вакцинирует их, а затем в течение месяца будет наблюдать за ними в карантине.
Оттуда ветеринарные документы в электронном виде поступают к нам. Мы данный скот принимаем и снова отправляем в месячный карантин, исследуем по целому перечню заболеваний. Только после отрицательных анализов разрешаем продажу, свободный выпас животных.
Иногда завозят для убоя 10 овец, 7 забивают, а трёх, из-за отказа покупателей, оставляют. Если они инфицированы, то вспышка ящура или заболевания пострашнее может повториться. Если сейчас у кого-то осталась хоть одна непроверенная овца, нужно обязательно связаться с нами.
Надо учитывать, что при выявлении в хозяйствах, на подворьях непроверенных, больных опасными заболеваниями животных штраф на физлицо составит 50 тысяч, а на юрлицо свыше 700 тысяч рублей.
Возле мечетей резать овец категорически запрещено. Местное духовенство поддерживает нас в этом и даёт прихожанам соответствующие разъяснения.
К Курбан-байраму овец будут забивать ИП Галеева (ул. Заводская, 12-а) и ИП Хузятов (ул. Промышленная, 44, напротив завода «Техуглерод»). Только они имеют базу, специалистов и получили право производить убой.
– В каких регионах, районах при закупке животных сельчанам надо быть более внимательными?
– Перечислю неблагополучные регионы по бруцеллезу: в Карачаево-Черкесской Республике заболело 3 головы КРС, в Астраханской области – 8 голов КРС.
В режиме карантина по гриппу А птиц находится 83 очага инфекции, в том числе: 24 – в Республике Татарстан, 15 – в Самарской, 12 – в Чувашской Республике, 7 – в Орловской, 5 – в Пензенской, 7 – в Удмуртской Республике, по 3 – в Смоленской, Ростовской и Нижегородской, по 1 – в Саратовской, Костромской, Ульяновской областях и Республике Марий-Эл.
В режиме карантина по заболеванию африканской чумой свиней находится 19 очагов: 4 – в Калининградской, 3 – во Владимирской, по 2 – в Нижегородской, Московской и Ленинградской, по 1 – в Орловской, Саратовской, Белгородской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях, а также 2 инфицированных объекта в Калининградской, 2 – в Свердловской и 1 – в Московской областях.
В дикой фауне – 26 инфицированных: 9 – в Саратовской, 12 – в Калининградской, 3 – в Ленинградской и по 1 – в Белгородской и Нижегородской областях.
– Когда в районе снимут карантин, чтобы местные хозяйства могли реализовать племенных животных?
– Россельхознадзор признал наш регион неблагополучным с вакцинацией по ящуру. Ветслужба жестко соблюдает его предписания. Летом в сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяйствах, содержащих крупный и мелкий рогатый скот, анализы были отрицательными. В сентябре возьмём еще одну пробу для выявления переболевших животных.
Если анализы будут отрицательными, обратимся в Россельхознадзор с просьбой снять статус неблагополучного района пораньше.
Во Владимирской области, где обнаружили ящур, карантин сняли через 12 месяцев, со дня выявления. Всё зависит от результатов лабораторных исследований. Думаю, в нашем районе ограничения отменят к январю 2019 года.