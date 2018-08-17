Башкирия после ящура: Что надо знать перед праздником Курбан-байрам

К предстоящему празднику Курбан-байрам в Туймазинский район завозят животных, которых, увы, не все ставят на ветеринарный учёт. О том, к чему это может привести и какова сегодня ситуация после вспышки ящура, которая случилась в октябре прошлого года, мы решили узнать у главного ветеринарного врача района Ильгиза Насибуллина.