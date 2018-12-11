Два игрока ФК «Уфа» вошли в символическую сборную 17 тура

По версии championat.com в символическую сборную 17-го тура РПЛ вошли полузащитник Оливье Тилль и защитник Йонуц Неделчару. 17 тур завершился вчера, в нем уфимский клуб на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» - 1:1.
- «Краснодар» с первых минут захватил инициативу и почти не выпускал «Уфу» со своей половины поля, - прокомментировали выбор Неделчару на спортивном ресурсе. - При этом гости очень грамотно держали позиционную оборону и по крайней мере из центральной зоны практически ничего не позволяли «быкам». Особенно хорош был Йонуц Неделчару. Румынский защитник всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Йонуц 11 раз вынес мяч из своей штрафной и трижды блокировал удары игроков «Краснодара».
Что касается Оливье Тилля, то вот что написали о нем на championat.com:
- К манере игры бывшего любителя уже успели привыкнуть в РПЛ, но Оливье продолжает прибавлять и становиться более универсальным игроком. Полузащитник был как обычно активен в атаке, нагружал обостряющими передачами левый фланг обороны «Краснодара» и несколько раз эффектно разбирался с соперниками с помощью дриблинга. В отличие от матчей прошлых туров, Тилль намного организованнее сыграл в обороне, выключил Куэву и совершил несколько важных перехватов, после которых уфимцы быстро переходили в атаку.
Напомним, Тилль забил свой первый гол в российском чемпионате в этом матче с «Краснодаром».