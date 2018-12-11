mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два игрока ФК «Уфа» вошли в символическую сборную 17 тура

11 декабря 2018, 12:24
Фото: fcufa.pro
По версии спортивного интернет-ресурса championat.com.

По версии championat.com в символическую сборную 17-го тура РПЛ вошли полузащитник Оливье Тилль и защитник Йонуц Неделчару. 17 тур завершился вчера, в нем уфимский клуб на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» - 1:1.

- «Краснодар» с первых минут захватил инициативу и почти не выпускал «Уфу» со своей половины поля, - прокомментировали выбор Неделчару на спортивном ресурсе. - При этом гости очень грамотно держали позиционную оборону и по крайней мере из центральной зоны практически ничего не позволяли «быкам». Особенно хорош был Йонуц Неделчару. Румынский защитник всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Йонуц 11 раз вынес мяч из своей штрафной и трижды блокировал удары игроков «Краснодара».

Что касается Оливье Тилля, то вот что написали о нем на championat.com:

- К манере игры бывшего любителя уже успели привыкнуть в РПЛ, но Оливье продолжает прибавлять и становиться более универсальным игроком. Полузащитник был как обычно активен в атаке, нагружал обостряющими передачами левый фланг обороны «Краснодара» и несколько раз эффектно разбирался с соперниками с помощью дриблинга. В отличие от матчей прошлых туров, Тилль намного организованнее сыграл в обороне, выключил Куэву и совершил несколько важных перехватов, после которых уфимцы быстро переходили в атаку.

Напомним, Тилль забил свой первый гол в российском чемпионате в этом матче с «Краснодаром».

Материалы по теме
"Уфа" добыла очко в гостях в матче против "Краснодара"Гендиректор ФК «Уфа» рассказал, кем станет бывший главный тренер клуба Сергей ТомаровШамиль Газизов: «Уфа» к концу сезона будет в десятке
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48