Два игрока ФК «Уфа» вошли в символическую сборную 17 тура

- «Краснодар» с первых минут захватил инициативу и почти не выпускал «Уфу» со своей половины поля, - прокомментировали выбор Неделчару на спортивном ресурсе. - При этом гости очень грамотно держали позиционную оборону и по крайней мере из центральной зоны практически ничего не позволяли «быкам». Особенно хорош был Йонуц Неделчару. Румынский защитник всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Йонуц 11 раз вынес мяч из своей штрафной и трижды блокировал удары игроков «Краснодара».