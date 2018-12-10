Въездной туризм в Башкирии: Ладно хоть есть, где поесть

Ещё из предложений: если в Уфе с аквапарком не сложилось, так почему бы не открыть что-то, чего нет в других регионах, например, самый большой зоопарк в России или океанариум. А в администрациях районов хорошо было бы ввести, как считают участники круглого стола, специалиста по туризму, который, собственно, и будет привлекать в свой район гостей. Ну, если зарплату он будет получать не из бюджета, а в виде процентов от суммы, которые потратят привлеченные им в район туристы, то почему бы и нет.